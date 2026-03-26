МТС Exolve представила сервис для централизованной работы с клиентскими чатами

Компания МТС Exolve, являющаяся целиком дочерней структурой МТС, объявила о запуске омниканального решения для бизнеса для обработки клиентских обращений. Сервис объединяет в одном интерфейсе почту, мессенджеры, социальные сети и телефонию, позволяя бизнесу упростить взаимодействие с клиентами и повысить эффективность работы сотрудников, экономя их время.

Источник изображения: Unsplash

Использование сервиса помогает ускорить обработку запросов и масштабировать клиентскую поддержку без увеличения штата. Решение ориентировано на компании из сфер электронной коммерции, финансовых услуг, телекоммуникаций, логистики и других отраслей, где критически важны скорость реакции и централизованное управление коммуникациями.

Теперь сотрудникам службы поддержки, отделов продаж или операторам контакт-центров не нужно переключаться между разными каналами и сервисами, чтобы ответить пользователю – весь диалог и история взаимодействия доступны в едином интерфейсе. Это обеспечивает не только ускорение обработки заявок, но и непрерывность коммуникации и повышение качества клиентского опыта.

Внедрение решения позволяет также автоматизировать обработку 80 % обращений благодаря встроенному ассистенту на базе искусственного интеллекта. ИИ-помощник способен отвечать на типовые запросы на основе базы знаний заказчика, анализировать содержание диалогов и автоматически маршрутизировать обращения в зависимости от их тематики и сложности.

Сервис поддерживает интеграцию с популярными CRM-системами и мессенджерами, в том числе и с Max, и позволяет выстроить единое цифровое пространство для коммуникаций и данных.

«Новый сервис помогает бизнесу выстроить централизованную систему цифровых коммуникаций, подключать интеграции с наиболее популярными и актуальными мессенджерами и CRM-решениями, - отметил генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. – Его запуск расширяет продуктовую линейку МТС Exolve в области цифровых коммуникаций и подтверждает фокус компании на развитии интеллектуальных решений для бизнеса».

Теги: мтс, коммуникации, бизнес, россия
