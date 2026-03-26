ИИ поможет обнаруживать ошибки в коде проектов на GitHub

Администрация GitHub развернёт функцию сканирования кода с использованием искусственного интеллекта в сервисе Code Security — она поможет обнаруживать уязвимости вне службы статического анализа CodeQL, охватив большее число языков и фреймворков.

Новая мера призвана выявлять проблемы безопасности там, где традиционные методы статического анализа не справляются: CodeQL продолжит работать в областях, для которых реализована поддержка, а ИИ обеспечит расширенный охват: Shell/Bash, Dockerfiles, Terraform, PHP и других экосистем. Публичное тестирование новой гибридной модели стартует в начале II квартала 2026 года.

Набор инструментов GitHub Code Security интегрируется непосредственно в репозитории и рабочие процессы GitHub. Для публичных репозиториев он доступен бесплатно, хотя и с некоторыми ограничениями; подписчики платных тарифов могут работать с расширенным пакетом GitHub Advanced Security (GHAS). Сервис предлагает сканирование кода на наличие известных уязвимостей, сканирование зависимостей и обнаружение уязвимых открытых библиотек, обнаружение утечек учётных данных в общедоступных ресурсах, а также оповещения о безопасности с рекомендациями по устранению проблем на основе ИИ-помощника Copilot.

Инструменты безопасности срабатывают на уровне запросов на слияние (pull request), платформа выбирает соответствующий инструмент — CodeQL или ИИ, — что позволяет выявлять угрозы до включения потенциально проблемного кода. При обнаружении уязвимостей, таких как слабое шифрование, неверная конфигурация или небезопасные SQL-запросы, оповещения отображаются непосредственно в запросах на слияние. В рамках внутреннего тестирования система обработала более 170 000 инцидентов за 30 дней, разработчики оставили 80 % положительных отзывов, подтвердив обоснованность предполагаемых проблем.

Администрация GitHub также указала на важную функцию Copilot Autofix, которая предлагает решения проблем, выявленных с помощью GitHub Code Security. По итогам 2025 года Autofix обработала более 460 000 оповещений о безопасности — решения удалось находить в среднем за 0,66 часа, а когда Autofix не использовался, этот показатель возрастал в среднем до 1,29 часа.

Теги: github, ии, программирование
