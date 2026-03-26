Intel официально подтвердила, что не выпустит обновлённый флагман Core Ultra 9 290K Plus

Серия настольных процессоров Arrow Lake-S Refresh (Core Ultra 200S Plus) содержит только две модели: 24-ядерную Core Ultra 7 270K Plus и 18-ядерную Core Ultra 5 250K Plus. Компания Intel подтвердила, что изначально планировала выпуск 24-ядерной флагманской модели Core Ultra 9 290K Plus, но затем передумала.

Источник изображения: VideoCardz

Intel объяснила отказ от выпуска Core Ultra 9 290K Plus тем, что Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus хорошо позиционированы и соответствуют поставленным задачам, поэтому нет необходимости выпускать модель 290K Plus. Однако чип появлялся в ранних утечках и продолжает всплывать в базах данных различных тестов даже после анонса двух других моделей.

Подтверждение того, что Intel отменила выпуск Core Ultra 9 290K Plus, получил портал PC Games Hardware.

«Intel рада предложить исключительную ценность с нашими процессорами серии Intel Core Ultra 200S Plus. Модели Intel Core Ultra 7 270K Plus и Intel Core Ultra 5 250K Plus позиционируются как обеспечивающие выдающуюся игровую производительность и невероятное соотношение цены и качества по сравнению с конкурентами. Наша цель заключалась в обеспечении максимальной производительности для наиболее распространённых моделей настольных процессоров. В результате Intel решила не выпускать модель U9 290K Plus», — заявил Флориан Майслингер (Florian Maislinger), менеджер по технической коммуникации Intel в Германии.

Модель Core Ultra 9 290K Plus предложила бы одинаковое количество ядер с моделями 285K и 270K Plus, поэтому Intel посчитала, что нет причин выпускать ещё один похожий чип. Хотя модель Core Ultra 9 285K по-прежнему остаётся флагманской в серии настольных процессоров Arrow Lake, программные и аппаратные оптимизации в Core Ultra 7 270K Plus позволяют ему вырываться вперёд в некоторых тестах, как показывают первые обзоры.

Теги: core ultra 200s, процессоры, arrow lake refresh, intel
