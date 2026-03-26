Глобальные поставки OLED-мониторов подскочили на 92 % в 2025 году — лидирует Asus

По подсчётам экспертов TrendForce, глобальные поставки OLED-мониторов в прошлом году составили 2,735 млн единиц, что на 92 % больше показателя за предыдущий год. Столь впечатляющий рост был обусловлен агрессивными промоакциями брендов в четвёртом квартале.

Положительную динамику поддержал рост популярности 27-дюймовых QHD-мониторов с частотой обновления 240 Гц, хорошо сочетающих цену и качество, что в значительной степени повлияло на увеличение поставок. Ещё больше рынок активизировал запуск новых моделей мониторов с частотой обновления 280 Гц. В нынешнем году аналитики ожидают увеличение поставок OLED-мониторов на 51 % в годовом исчислении. Этому способствует запуск новых моделей и дальнейшее развитие маркетинговых стратегий вендоров.

Анализ показателей поставок основных производителей OLED-мониторов в 2025 году указывает на то, что компания Asus продолжает оставаться лидером в этом сегменте после того, как в третьем квартал ей удалось обойти Samsung. Продуктовые линейки Asus ROG, ProArt и ZenScreen показали высокую конкурентоспособность в сегментах премиального гейминга, профессионального творчества и мобильной продуктивности. Успешная реализация выбранной стратегии позволила Asus стать лидером рынка OLED-мониторов по итогам 2025 года с долей 21,6 %.

На втором месте расположилась Samsung, занявшая 19,3 % рынка OLED-мониторов. Добиться высоких показателей компании помог высокий спрос на 27-дюймовые модели с частотой 180 Гц и агрессивные промоакции в конце года, нацеленные на 49- и 27-дюймовые модели UHD. Samsung продолжает оказывать сильное конкурентное давление, одновременно продвигаясь как в массовом, так и в премиальном сегментах.

Замыкает тройку лидеров MSI, которая активно расширяет своё присутствие на рынке OLED-мониторов для геймеров в последние годы. По итогам 2025 года компания заняла 13,1 % рынка. В условиях жёсткой отраслевой конкуренции MSI использовала быструю итерацию продуктов и расширяла линейку, которая охватывает сразу несколько ценовых категорий, чтобы нарастить присутствие в сегменте моделей для геймеров. Компании удалось создать имидж технологического лидера в сегменте высококлассных OLED-мониторов и укрепить своё положение в качестве бренда для широких масс потребителей.

LG Electronics заняла четвёртое место с долей 12,6 %, а серия мониторов UltraGear получила широкое признание за качество продукции. Примечательно, что LG практически монополист в сегментах 39- и 45-дюймовых мониторов OLED, за счёт чего обеспечивается стабильная основа для общих показателей продаж вендора.

Замыкает пятёрку крупнейших поставщиков OLED-мониторов Dell с долей 9,9 %. Компания сумела выйти на этот рынок преимущественно за счёт своего игрового бренда Alienware. Высокая надёжность продукции в сочетании с ведущим в отрасли послепродажным обслуживанием позволили Dell завоевать сегмент премиального гейминга. В прошлом году компания расширила линейку продуктов, выпустив OLED-мониторы с частотой обновления 120 Гц, приблизив продукты OLED к массовому потребителю и укрепив свою стратегию сегментации рынка.