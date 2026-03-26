Пока без китайцев: Sony представила телевизоры Bravia 3 II и саундбары Bravia Theater Bar

Sony представила новую линейку телевизоров среднего ценового сегмента Sony Bravia 3 II с экранами разрешения 4K и несколько акустических систем, предназначенных для домашнего кинотеатра. Ранее японский производитель объявил о продаже этого бизнеса китайской TCL, но пока продолжает разрабатывать и выпускать продукцию самостоятельно.

Sony и TCL пока не заключили окончательного соглашения, поэтому японская компания продолжает работу над собственной продукцией — и нет ясности, как китайская сторона будет выполнять обязательства по её поддержке. Новые телевизоры серии Sony Bravia 3 II относятся к среднему ценовому диапазону, но комплектуются четырьмя портами HDMI 2.1, то есть к ним можно подключать приставки PlayStation 5 и наслаждаться игровым процессом с выводом картинки с частотой 120 Гц. Ранее компания комплектовала телевизоры только парой портов этого стандарта, а остальные поддерживали лишь частоту 60 Гц.

Новая линейка телевизоров включает модели с экранами диагональю от 43 ($600) до 100 ($3100) дюймов. Sony также представила звуковые панели Bravia Theater Bar 5 за $350, Bravia Theater Bar 7 за $870, несколько отдельных сабвуферов и тыловых колонок для организации объёмного звука. Вся новая продукция поступит в продажу этой весной.

В рамках соглашения Sony и TCL создадут совместное предприятие, которое наладит выпуск оборудования для домашних развлечений, в том числе под маркой Bravia, причём китайская сторона будет контролировать 51 % предприятия, а японская — 49 %. О сделке может быть официально объявлено уже в марте, а совместная работа начнётся не раньше 2027 года. Пока же Sony своими силами завершает работу над ранее запланированной продукцией.