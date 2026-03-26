Caviar представила роскошные iPhone 17 в честь 50-летия Apple — есть даже с кусочком водолазки Стива Джобса

В честь 50-летия Apple компания Caviar представила лимитированную коллекцию смартфонов iPhone 17 Pro и Pro Max с эксклюзивным оформлением. Устройства сочетают в себе исторический дизайн и ультра-роскошные материалы. Каждая модель подчёркивает наследие Apple и привлекает коллекционеров и энтузиастов. Цены на смартфоны начинаются от $5930, но разве это может остановить истинного фаната яблочной компании?
Флагманом коллекции от Caviar стал iPhone 17 Pro Steve Jobs Edition, отдающий дань уважения первому iPhone, выпущенному в 2007 году. Телефон отличается ностальгическим черно-серебристым дизайном, вдохновлённым оригинальным iPhone. Caviar включила подлинный фрагмент культовой чёрной водолазки Стива Джобса (Steve Jobs) в логотип Apple на задней панели устройства.
Подлинность ткани подтверждена официальным сертификатом, что делает этот телефон истинно коллекционным предметом. Дизайнеры переместили логотип Apple вверх, чтобы он соответствовал эстетике iPhone 2007 года, а дополнительные детали включают подпись Стива Джобса и гравировку «50-летие выпуска». Caviar выпустит всего девять экземпляров этой модели по цене $8430.
Модель Black Apple отличается элегантным минималистичным дизайном, выполненным из титана с текстурой под карбон. Чёрный титановый корпус, по словам компании, «придаёт телефону изысканный, но смелый вид». Caviar выпустила эту модель ограниченным тиражом в 50 экземпляров, цены начинаются от $5930.
Модель Golden Apple контрастирует с Black Apple, добавляя золотые акценты, чтобы подчеркнуть всю пафосную роскошь смартфона. Дизайнеры использовали 18-каратное золото для трёхмерного логотипа Apple и добавили карбоновое покрытие для большей визуальной глубины. Эта модель также выпущена ограниченным тиражом в 50 экземпляров по цене $7180.
Все три модели уже доступны для предварительного заказа на официальном сайте Caviar.
