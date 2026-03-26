Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Panasonic уже распродала аккумуляторы, к...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Panasonic уже распродала аккумуляторы, которые выпустит в следующем году — ИИ-бум добрался и сюда

Дефицит чипов памяти из-за нужд искусственного интеллекта добрался и до аккумуляторов. Компания Panasonic объявила о планах увеличить в четыре раза производство литий-ионных элементов на своих заводах в Японии и пересматривает планы по заводу в Канзасе (США). Однако львиная доля продукции уже законтрактована на годы вперед.

Источник изображения: wikipedia.org

По сообщению The Register, расширение мощностей будет достигнуто за счёт модернизации существующих предприятий и перепрофилирования части автомобильных производственных линий для выпуска аккумуляторов, работающих в составе систем бесперебойного питания для дата-центров. Компания также рассматривает возможность адаптации своего завода в Канзасе.

Главным драйвером роста в Panasonic назвали искусственный интеллект, отметив, что стремительное развитие технологии стимулирует спрос на серверы, что, в свою очередь, создаёт потребность в источниках резервного питания. В результате, компания прогнозирует увеличение к 2029 финансовому году объём продаж аккумуляторов до 800 млрд иен ($5 млрд), что примерно в четыре раза превышает текущие показатели.

По заявлению Panasonic, клиенты уже заключили соглашения на приобретение около 80 % продукции, необходимой для достижения этой цели. Покупатели, которые не являются текущими клиентами Panasonic, будут претендовать лишь на пятую часть от общего объёма производства, однако при условии, что удастся реализовать планы масштабирования в полном объёме. The Register отмечает, что создавшаяся ситуация отражает динамику, ранее наблюдавшуюся на рынке чипов памяти, где крупные производители также распродали все доступные мощности на год вперед, что привело к дефициту и росту цен. Компания рассчитывает на получение доли этого рынка в 80 %.

Аккумуляторы Panasonic поставляются в виде стоечных модулей, размещаемых непосредственно среди серверного и вычислительного оборудования. Они выполняют функцию источников бесперебойного питания, обеспечивая работу инфраструктуры в течение нескольких минут при аварийном отключении основного питания. Кроме того, оборудование может использоваться для накопления энергии и её отдачи в периоды пиковых цен на электроэнергию, позволяя сократить эксплуатационные расходы.

Параллельно ведётся разработка суперконденсаторов для резервного питания. В Panasonic пояснили, что этот тип накопителей предназначен «для поглощения колебаний нагрузки». В отличие от традиционных конденсаторов, используемых для быстрой отдачи энергии, суперконденсаторы представляют собой более плотный носитель энергии и способны хранить больший объём энергии, отдавая её медленнее. Начало поставок этих накопителей запланировано на 2027 финансовый год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: panasonic, ии, аккумулятор
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
