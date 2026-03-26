Дефицит чипов памяти из-за нужд искусственного интеллекта добрался и до аккумуляторов. Компания Panasonic объявила о планах увеличить в четыре раза производство литий-ионных элементов на своих заводах в Японии и пересматривает планы по заводу в Канзасе (США). Однако львиная доля продукции уже законтрактована на годы вперед.

По сообщению The Register, расширение мощностей будет достигнуто за счёт модернизации существующих предприятий и перепрофилирования части автомобильных производственных линий для выпуска аккумуляторов, работающих в составе систем бесперебойного питания для дата-центров. Компания также рассматривает возможность адаптации своего завода в Канзасе.

Главным драйвером роста в Panasonic назвали искусственный интеллект, отметив, что стремительное развитие технологии стимулирует спрос на серверы, что, в свою очередь, создаёт потребность в источниках резервного питания. В результате, компания прогнозирует увеличение к 2029 финансовому году объём продаж аккумуляторов до 800 млрд иен ($5 млрд), что примерно в четыре раза превышает текущие показатели.

По заявлению Panasonic, клиенты уже заключили соглашения на приобретение около 80 % продукции, необходимой для достижения этой цели. Покупатели, которые не являются текущими клиентами Panasonic, будут претендовать лишь на пятую часть от общего объёма производства, однако при условии, что удастся реализовать планы масштабирования в полном объёме. The Register отмечает, что создавшаяся ситуация отражает динамику, ранее наблюдавшуюся на рынке чипов памяти, где крупные производители также распродали все доступные мощности на год вперед, что привело к дефициту и росту цен. Компания рассчитывает на получение доли этого рынка в 80 %.

Аккумуляторы Panasonic поставляются в виде стоечных модулей, размещаемых непосредственно среди серверного и вычислительного оборудования. Они выполняют функцию источников бесперебойного питания, обеспечивая работу инфраструктуры в течение нескольких минут при аварийном отключении основного питания. Кроме того, оборудование может использоваться для накопления энергии и её отдачи в периоды пиковых цен на электроэнергию, позволяя сократить эксплуатационные расходы.

Параллельно ведётся разработка суперконденсаторов для резервного питания. В Panasonic пояснили, что этот тип накопителей предназначен «для поглощения колебаний нагрузки». В отличие от традиционных конденсаторов, используемых для быстрой отдачи энергии, суперконденсаторы представляют собой более плотный носитель энергии и способны хранить больший объём энергии, отдавая её медленнее. Начало поставок этих накопителей запланировано на 2027 финансовый год.