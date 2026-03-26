К MacBook Neo приделали жидкостный кулер — производительность в No Man’s Sky удвоилась

Эксперимент с MacBook Neo на базе процессора A18 Pro показал, что при наличии более эффективной системы охлаждения ноутбук способен обеспечить более высокую производительность в играх и приложениях.

MacBook Neo оснащён пассивной системой охлаждения, в состав которой входит небольшая графеновая прокладка, установленная поверх процессора A18 Pro. Тесты блогера ETA Prime показывают, что при такой конфигурации охлаждения чип быстро достигает температуры 105 градусов Цельсия в игре No Man’s Sky. Из-за этого запускается механизм троттлинга. Как результат — производительность в игре составляет около 30–31 кадра в секунду.

ETA Prime решил модифицировать ноутбук. Стандартная система охлаждения MacBook Neo была заменена на изготовленную на заказ медную пластину, термопасту и термопрокладку, которая передаёт тепло в нижнюю часть алюминиевого корпуса, выступающую в роли дополнительного рассеивателя тепла. Лишь одно это позволило увеличить частоту кадров в No Man’s Sky примерно до 58 FPS, что почти вдвое больше стандартного результата. Средняя температура процессора при этом снизилась примерно до 83–84 °C.

Результат в тесте Geekbench 6 тоже улучшился — с 3094 до 3563 баллов в однопоточном режиме и с 7921 до 8692 — в многопоточном. В тесте Cinebench результат вырос с 502 до 531 в однопоточном и с 1462 до 1597 баллов — в многопоточном режимах. По результатам этих четырёх тестов производительность MacBook Neo с медной пластиной в среднем выросла почти на 10 %.

На этом ETA Prime решил не останавливаться. Далее блогер применил термоэлектрический блок с жидкостным охлаждением, прикрепив его к нижней части корпуса ноутбука. В упомянутой игре производительность перевалила за 60 FPS.

Это позволило увеличить результат в Geekbench 6 до 3636 баллов в одноядерном режиме и до 9394 баллов — в многоядерном, а в Cinebench — до 620 баллов в одноядерном и до 1741 балла — в многоядерном режимах. В зависимости от теста прирост производительности составил +17,52 %, +18,60 %, +23,51 % и +19,08 % по сравнению со стандартной системой охлаждения.

Троттлинг — обычное явление для SoC смартфонного класса, поскольку они разработаны с учётом жёстких температурных и энергетических ограничений. И в данном случае, похоже, производительность MacBook Neo больше ограничивается перегревом, чем самим чипом.

Тест показывает, что Apple могла бы вложить больше средств в систему охлаждения.

