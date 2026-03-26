Дефицит гелия всё сильнее бьёт по производству чипов и всей технологической отрасли

Снижение поставок гелия из-за конфликта на Ближнем Востоке начало влиять на некоторые производственные процессы в глобальных цепочках поставок технологической продукции, заставляя компании искать альтернативные источники сырья. Гелий используется на нескольких ключевых этапах производства микросхем, включая охлаждение, обнаружение утечек и процессы высокоточной обработки, и его цены резко выросли с начала ближневосточного кризиса.

Поставки гелия, побочного продукта переработки природного газа, довольно сильно географически ограничены: по данным Геологической службы США, Катар производит почти треть его мирового объёма — 63 млн м3. В США производится около 81 млн м3 гелия, в России — 18 млн м3, затем следует Алжир — 11 млн м3. Все остальные страны, вместе взятые производят лишь 12 млн м3 гелия.

«Дефицит гелия вызывает серьёзную обеспокоенность, — заявил старший партнёр консалтинговой компании Tidal Wave Solutions Кэмерон Джонсон (Cameron Johnson). — В условиях дефицита компании могут начать замедлять производство или в конечном итоге полностью остановить производство микросхем. Если это произойдёт, вы увидите влияние на такие вещи, как электроника, автомобили и даже смартфоны».

Джонсон отметил, что в сложившейся ситуации у компаний мало вариантов действий, кроме замедления производства и приоритетного производства критически важных продуктов. Он добавил, что длительный дефицит может привести к сокращению производства и оказать влияние на все отрасли, от электроники до автомобилестроения.

Руководитель отдела продаж в Китае швейцарской компании VAT Джерри Чжан (Jerry Zhang) заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привёл к сокращению поставок гелия и уже влияет на производство в его и других компаниях, добавив, что задержки в транспортировке усугубляют ситуацию. В настоящее время компания ищет альтернативные источники, в том числе из США.

Руководитель французской группы по производству промышленных газов Air Liquide также предупредил в среду о краткосрочной нехватке гелия. Сбои также распространяются на более широкие цепочки поставок, связанные с регионом. Некоторые виды сырья, поставляемого из Израиля, столкнулись с задержками, что увеличило сроки доставки и повлияло на клиентов из-за увеличения сроков поставки.