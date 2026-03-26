Создатели RoboCop: Rogue City анонсировали вампирский ролевой шутер Hunter: The Reckoning — Deathwish во вселенной Vampire: The Masquerade

Как и предполагала недавняя утечка, польская студия Teyon (Terminator: Resistance, RoboCop: Rogue City) трудится над игрой во франшизе Hunter: The Reckoning. Анонс состоялся в рамках мартовской презентации Xbox Partner Preview.

Источник изображения: Nacon

Проект называется Hunter: The Reckoning — Deathwish и представляет собой ролевой шутер во вселенной World of Darkness (включает Vampire: The Masquerade). На Xbox Partner Preview показали кинематографический трейлер.

События Hunter: The Reckoning — Deathwish развернутся в современном Нью-Йорке, в тенях которого скрывается мир монстров — вампиров, оборотней, ведьм. Игрокам достанется роль охотника на чудовищ.

По словам главы разработки Петра Латохи (Piotr Łatocha), игра расширяет формулу RoboCop: Rogue City, но предлагает более вдумчивый геймплей с расследованиями, «совсем другими» побочными квестами и свободой выбора при решении проблем.

Hunter: The Reckoning — Deathwish выйдет летом 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают редактор персонажа, команду союзников со своими проблемами (романтика прилагается) и паранойю в качестве оружия.

Теги: hunter: the reckoning, hunter: the reckoning — deathwish, teyon, nacon, xbox partner preview
