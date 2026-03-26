Старый, но не бесполезный: Samsung выпустила 8-Тбайт SSD 870 EVO с интерфейсом SATA и ценой €1260

Компания Samsung расширила ассортимент 2,5-дюймовых твердотельных накопителей 870 EVO с интерфейсом SATA III новой моделью ёмкостью 8 Тбайт. Эта серия SSD была представлена пять лет назад, в январе 2021 года. Изначально она состояла из моделей накопителей ёмкостью от 250 Гбайт до 4 Тбайт.

Новинка Samsung 870 EVO на 8 Тбайт появилась в продаже в Германии и Сингапуре. Samsung заявляет для накопителя скорость чтения до 560 Мбайт/с и скорость записи до 530 Мбайт/с, а также производительность в операциях случайного чтения и записи до 98 тыс. и 88 тыс. IOPS соответственно.

В составе Samsung 870 EVO на 8 Тбайт используются чипы флеш-памяти TLC NAND и 8 Гбайт кеш-памяти LPDDR4. Для SSD заявлен ресурс до 4800 TBW (терабайт перезаписанной информации) и пятилетняя гарантия производителя.

Изначально представленная серия SSD 870 EVO состояла из моделей на 256 и 512 Гбайт, а также 1, 2 и 4 Тбайт. Для старшей модели был заявлен ресурс 2400 TBW и 4 Гбайт кеш-памяти LPDDR4.

В Германии 870 EVO SATA SSD ёмкостью 8 Тбайт предлагается примерно за €1260. Цены на модель ёмкостью 4 Тбайт начинаются с €600, таким образом новая модель примерно вдвое дороже.