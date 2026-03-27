Google запустила «Живой перевод» прямо в наушники в 12 странах и на iOS

Google объявила о расширении функции «Живой перевод» (Live Translate), которая позволяет слышать синхронный перевод разговора прямо в наушниках. Если раньше эта возможность была доступна только владельцам устройств на Android в трёх странах, то теперь она появилась и на iOS, а география сервиса охватила 12 стран.

Технология, работающая на базе искусственного интеллекта Gemini, фактически превращает любые наушники в персональное устройство для перевода, сохраняя при этом интонации и темп речи говорящего. С сегодняшнего дня, как сообщает TechCrunch, воспользоваться функцией могут жители США, Индии, Мексики, Германии, Испании, Франции, Нигерии, Италии, Великобритании, Японии, Бангладеш и Таиланда. Ранее сервис был доступен только на Android в США, Индии и Мексике.

Как отмечают в компании, сохранение тона, акцентов и темпа речи собеседника, которые обеспечивает ИИ, помогает легче следить за диалогом, понимая кто именно говорит в данный момент. Компания предлагает использовать эту возможность как в бытовых ситуациях, например, за ужином с родственниками, говорящими на другом языке, так и в путешествиях по другим странам.

Для работы функции подходят любые модели наушников, а всего система поддерживает более 70 языков. Чтобы запустить перевод, пользователю необходимо открыть приложение Google Translate, нажать на опцию «Живой перевод» и подключить гарнитуру.

В тот же день Google объявила о глобальном расширении функции поиска Search Live. Запущенная в июле 2025 года функция позволяет наводить камеру смартфона на объекты и получать помощь в режиме реального времени. Система поддерживает диалог с пользователем, опираясь на визуальный контекст, получаемый через камеру в приложении Google. Теперь этот инструмент доступен более чем в 200 странах на всех языках, где поддерживается режим AI Mode (ранее он работал только в США и Индии).