Google запустила «Живой перевод» прямо в...
реклама
Google запустила «Живой перевод» прямо в наушники в 12 странах и на iOS

Google объявила о расширении функции «Живой перевод» (Live Translate), которая позволяет слышать синхронный перевод разговора прямо в наушниках. Если раньше эта возможность была доступна только владельцам устройств на Android в трёх странах, то теперь она появилась и на iOS, а география сервиса охватила 12 стран.

Технология, работающая на базе искусственного интеллекта Gemini, фактически превращает любые наушники в персональное устройство для перевода, сохраняя при этом интонации и темп речи говорящего. С сегодняшнего дня, как сообщает TechCrunch, воспользоваться функцией могут жители США, Индии, Мексики, Германии, Испании, Франции, Нигерии, Италии, Великобритании, Японии, Бангладеш и Таиланда. Ранее сервис был доступен только на Android в США, Индии и Мексике.

Как отмечают в компании, сохранение тона, акцентов и темпа речи собеседника, которые обеспечивает ИИ, помогает легче следить за диалогом, понимая кто именно говорит в данный момент. Компания предлагает использовать эту возможность как в бытовых ситуациях, например, за ужином с родственниками, говорящими на другом языке, так и в путешествиях по другим странам.

Для работы функции подходят любые модели наушников, а всего система поддерживает более 70 языков. Чтобы запустить перевод, пользователю необходимо открыть приложение Google Translate, нажать на опцию «Живой перевод» и подключить гарнитуру.

В тот же день Google объявила о глобальном расширении функции поиска Search Live. Запущенная в июле 2025 года функция позволяет наводить камеру смартфона на объекты и получать помощь в режиме реального времени. Система поддерживает диалог с пользователем, опираясь на визуальный контекст, получаемый через камеру в приложении Google. Теперь этот инструмент доступен более чем в 200 странах на всех языках, где поддерживается режим AI Mode (ранее он работал только в США и Индии).

Google разрешила Apple дистиллировать ИИ-модели Gemini, чтобы запускать их прямо на iPhone или Mac
ИИ-модели Google Gemini найдут физическое воплощение в роботах Agile Robots
Google Gemini научится создавать цифровых двойников пользователям, но только по их поручению
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН
Apple наняла бывшего руководителя Google, чтобы эффективнее продвигать Siri на рынке
Apple: режим Lockdown Mode не позволил хакерам взломать ни одного устройства
Теги: google translate, переводчик, перевод в реальном времени, ии
