Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... В SpaceX признали, что вряд ли смогут за...
реклама
Новости Hardware

В SpaceX признали, что вряд ли смогут застроить орбиту миллионом спутников для ИИ

Заявленный SpaceX предел в 1 млн спутников для орбитальных ЦОД может остаться недостижимым, однако компания добивается согласования именно такой численности орбитальной группировки на начальном этапе. Заявка рассматривается Федеральной комиссией по связи США (FCC) и вызывает возражения астрономов, экологических активистов и представителей общественности из-за рисков светового загрязнения, возможного воздействия на атмосферу и безопасности в околоземном пространстве.

Источник изображения: spacex.com

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заявила изданию Time, что была удивлена отсутствием заметной реакции на заявку компании в FCC. Позднее планы компании по орбитальным центрам обработки данных получили больший резонанс, в том числе после заявления Илона Маска (Elon Musk) о строительстве завода Terafab для выпуска чипов для этих систем. По его словам, каждый такой спутник будет длиннее Международной космической станции (МКС). Вслед за SpaceX компания Blue Origin представила собственный план орбитальных ЦОД с группировкой из 51 600 спутников, а стартап Starcloud готовит аналогичный проект на 88 000 спутников. Nvidia также разрабатывает ИИ-чипы для использования в космосе.

Шотвелл допустила размещение таких аппаратов не только на орбите Земли, но и на орбите Луны, а в перспективе — вокруг Солнца. Маск также заявил о возможности строить эти спутники на Луне с использованием будущей лунной базы. По словам Шотвелл, сила тяжести на Луне составляет около одной шестой земной, поэтому производство спутников на Луне из лунных элементов и материалов ускорило бы и удешевило их запуск. Отвечая на вопрос о перегруженности орбит, Шотвелл заявила, что для обеспечения безопасности будут приняты необходимые меры.

SpaceX сообщила FCC, что намерена начать с небольшого числа орбитальных ЦОД, чтобы отслеживать их возможное воздействие на земную атмосферу, прежде чем расширять свой проект. Ответ компании занял 32 страницы. Он был подан после того, как предложение получило в онлайн-системе FCC более 1 400 комментариев, значительная часть которых была негативной. Критики заявили, что компания не ответила на их замечания по существу. Center for Space Environmentalism сообщил FCC, что SpaceX просит довериться её заявлениям, не представив достаточных подтверждений. По оценке организации, запрашиваемые исключения фактически перекладывают экологические риски частного ИИ-проекта на американскую общественность.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: spacex, цод, спутники, центр обработки данных, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥