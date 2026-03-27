В SpaceX признали, что вряд ли смогут застроить орбиту миллионом спутников для ИИ

Заявленный SpaceX предел в 1 млн спутников для орбитальных ЦОД может остаться недостижимым, однако компания добивается согласования именно такой численности орбитальной группировки на начальном этапе. Заявка рассматривается Федеральной комиссией по связи США (FCC) и вызывает возражения астрономов, экологических активистов и представителей общественности из-за рисков светового загрязнения, возможного воздействия на атмосферу и безопасности в околоземном пространстве.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заявила изданию Time, что была удивлена отсутствием заметной реакции на заявку компании в FCC. Позднее планы компании по орбитальным центрам обработки данных получили больший резонанс, в том числе после заявления Илона Маска (Elon Musk) о строительстве завода Terafab для выпуска чипов для этих систем. По его словам, каждый такой спутник будет длиннее Международной космической станции (МКС). Вслед за SpaceX компания Blue Origin представила собственный план орбитальных ЦОД с группировкой из 51 600 спутников, а стартап Starcloud готовит аналогичный проект на 88 000 спутников. Nvidia также разрабатывает ИИ-чипы для использования в космосе.

Шотвелл допустила размещение таких аппаратов не только на орбите Земли, но и на орбите Луны, а в перспективе — вокруг Солнца. Маск также заявил о возможности строить эти спутники на Луне с использованием будущей лунной базы. По словам Шотвелл, сила тяжести на Луне составляет около одной шестой земной, поэтому производство спутников на Луне из лунных элементов и материалов ускорило бы и удешевило их запуск. Отвечая на вопрос о перегруженности орбит, Шотвелл заявила, что для обеспечения безопасности будут приняты необходимые меры.

SpaceX сообщила FCC, что намерена начать с небольшого числа орбитальных ЦОД, чтобы отслеживать их возможное воздействие на земную атмосферу, прежде чем расширять свой проект. Ответ компании занял 32 страницы. Он был подан после того, как предложение получило в онлайн-системе FCC более 1 400 комментариев, значительная часть которых была негативной. Критики заявили, что компания не ответила на их замечания по существу. Center for Space Environmentalism сообщил FCC, что SpaceX просит довериться её заявлениям, не представив достаточных подтверждений. По оценке организации, запрашиваемые исключения фактически перекладывают экологические риски частного ИИ-проекта на американскую общественность.