Жизненный трейлер подтвердил дату выхода брутального платформера Super Meat Boy 3D

Издательство Headup и разработчики из немецкой студии Sluggerfly (Hell Pie) при поддержке Team Meat объявили дату выхода своего хардкорного трёхмерного платформера Super Meat Boy 3D.

Напомним, Super Meat Boy 3D была официально представлена прошлым летом и готовилась к премьере в начале 2026 года. От намеченного плана разработчики решили не отступать — релиз уже совсем близко.

Как стало известно, Super Meat Boy 3D поступит в продажу уже 31 марта 2026 года для PC (Steam, EGS, GOG, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Со дня релиза игра также будет в подписке Game Pass.

Анонс даты выхода Super Meat Boy 3D сопровождался минутным трейлером, в котором пользователь не может совладать с эмоциями после неудач в игре. Ещё три минуты чистого геймплея показал YouTube-канал PlayStation.

Видео от PlayStation (см. ролик ниже) демонстрирует прохождение уровней Тёмного мира, которые, по словам разработчиков, настолько сложные, «что захочется кричать под дождём на автобусной остановке».

По знакомому фанатам франшизы сюжету живой мясной кубик (он же Мясной парень) пытается спасти свою сделанную из пластырей подружку от злого эмбриона в пробирке, одетой в смокинг. Теперь и в 3D.

Обещают суровый («как сама жизнь») геймплей, возрастающую сложность (от высокой до «приводящей в экзистенциальный ужас»), созданные с целью «сломать вас» честные уровни, управление на одних рефлексах и перевод на русский.