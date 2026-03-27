ЕС притормозил спорный «Закон об ИИ», но запретил нейрообнажёнку

Европейские законодатели приняли решение перенести сроки вступления в силу важных положений регионального «Закона об ИИ», направленного на регулирование отрасли искусственного интеллекта. Они также поддержали предложение о запрете ИИ-сервисов с демонстрацией обнажённого тела.

Евродепутаты большинством голосов отложили сроки вступления в силу требований в отношении ИИ-систем высокого риска, способных представлять угрозу для здоровья, безопасности или основных прав пользователей, до декабря 2027 года. Компаниям, которые разрабатывают устройства с ИИ, например, игрушки или медицинское оборудование, дадут время до августа 2028 года. Нормы, предписывающие маркировать созданные ИИ материалы, вступят в силу в ноябре 2026 года. Первоначально все эти меры должны были ввести уже в августе этого года.

Члены Европарламента поддержали предложение внести в «Закон об ИИ» запрет на приложения, допускающие демонстрацию обнажённого тела. Подробностей о том, как будет применяться эта норма, пока нет, но есть оговорка, что норма «не будет применяться к системам ИИ с эффективными мерами безопасности, не предотвращающими создание подобных изображений пользователями». Ранее европейская общественность резко отрицательно отреагировала на функцию генерации дипфейков деликатного характера чат-ботом Grok.

Решение продлевает период неопределённости для работающих в Европе компаний — власти региона и ранее задерживали публикацию основополагающих рекомендаций для отрасли, а также вносили изменения в некоторые положения закона. И сейчас нет ясности, можно ли будет реализовать эти изменения до первоначального срока в этом августе — парламент не может в одностороннем порядке изменять европейское законодательство. Сейчас Европарламенту предстоит провести консультации с Европейским советом — ведомством, в которое входят министры всех 27 стран — членов ЕС; с этим органом необходимо будет согласовать окончательный текст документа.