Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ЕС притормозил спорный «Закон об ИИ», но...
Новости Software

ЕС притормозил спорный «Закон об ИИ», но запретил нейрообнажёнку

Европейские законодатели приняли решение перенести сроки вступления в силу важных положений регионального «Закона об ИИ», направленного на регулирование отрасли искусственного интеллекта. Они также поддержали предложение о запрете ИИ-сервисов с демонстрацией обнажённого тела.

Источник изображения: Guillaume Périgois / unsplash.com

Евродепутаты большинством голосов отложили сроки вступления в силу требований в отношении ИИ-систем высокого риска, способных представлять угрозу для здоровья, безопасности или основных прав пользователей, до декабря 2027 года. Компаниям, которые разрабатывают устройства с ИИ, например, игрушки или медицинское оборудование, дадут время до августа 2028 года. Нормы, предписывающие маркировать созданные ИИ материалы, вступят в силу в ноябре 2026 года. Первоначально все эти меры должны были ввести уже в августе этого года.

Члены Европарламента поддержали предложение внести в «Закон об ИИ» запрет на приложения, допускающие демонстрацию обнажённого тела. Подробностей о том, как будет применяться эта норма, пока нет, но есть оговорка, что норма «не будет применяться к системам ИИ с эффективными мерами безопасности, не предотвращающими создание подобных изображений пользователями». Ранее европейская общественность резко отрицательно отреагировала на функцию генерации дипфейков деликатного характера чат-ботом Grok.

Решение продлевает период неопределённости для работающих в Европе компаний — власти региона и ранее задерживали публикацию основополагающих рекомендаций для отрасли, а также вносили изменения в некоторые положения закона. И сейчас нет ясности, можно ли будет реализовать эти изменения до первоначального срока в этом августе — парламент не может в одностороннем порядке изменять европейское законодательство. Сейчас Европарламенту предстоит провести консультации с Европейским советом — ведомством, в которое входят министры всех 27 стран — членов ЕС; с этим органом необходимо будет согласовать окончательный текст документа.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: европа, ии, законодательство
В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥