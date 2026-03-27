Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google упростила «переезд» в Gemini из C...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google упростила «переезд» в Gemini из ChatGPT и других чат-ботов, добавив импорт памяти и чатов

В чат-бот с искусственным интеллектом Google Gemini теперь можно импортировать память и переписку из других аналогичных сервисов. Функция работает на ПК и позволяет импортировать в Gemini всё, что знает о пользователе другой чат-бот. Ранее аналогичная возможность появилась на платформе Anthropic Claude.

Источник изображений: blog.google

Источник изображений: blog.google

Чтобы воспользоваться функцией импорта памяти, пользователю предлагается ввести в сторонний чат-бот предложенный Gemini запрос и скопировать полученный ответ в интерфейс Gemini — это поможет чат-боту Google настроиться на предпочтения пользователя.

При импорте истории чатов пользователь запрашивает экспорт всей своей переписки на сторонней платформе, чтобы потом загрузить её в Gemini в виде файла ZIP объёмом до 5 Гбайт. Проведя эту процедуру, можно продолжать переписку с Gemini прямо с того места, на котором пользователь остановился с предыдущим чат-ботом. Можно удалять истории некоторых чатов в соответствующем разделе Gemini в левом меню или стирать целые файлы ZIP из раздела настроек Gemini. Ещё одно нововведение — раздел «Прошлые чаты» в Gemini теперь будет называться «Память».

Функции импорта памяти и истории чатов будут доступны для обладателей бесплатных и платных учётных записей Gemini в интерфейсе для ПК. Не смогут воспользоваться ими пользователи с бизнес- и корпоративными аккаунтами, а также несовершеннолетние пользователи платформы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Работники в разных странах опасаются увольнений из-за ИИ и тормозят его внедрение
Google представила Gemini 3.1 Flash Live и затруднила распознавание синтезированной речи на слух
Google разрешила Apple дистиллировать ИИ-модели Gemini, чтобы запускать их прямо на iPhone или Mac
Google Gemini научится создавать цифровых двойников пользователям, но только по их поручению
ЕС притормозил спорный «Закон об ИИ», но запретил нейрообнажёнку
The Expanse: Osiris Reborn создаётся при помощи генеративного ИИ, но релизная версия будет «на 100 % сделана руками человека»
Теги: google, gemini, ии
google, gemini, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.