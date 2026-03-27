Google упростила «переезд» в Gemini из ChatGPT и других чат-ботов, добавив импорт памяти и чатов

В чат-бот с искусственным интеллектом Google Gemini теперь можно импортировать память и переписку из других аналогичных сервисов. Функция работает на ПК и позволяет импортировать в Gemini всё, что знает о пользователе другой чат-бот. Ранее аналогичная возможность появилась на платформе Anthropic Claude.

Чтобы воспользоваться функцией импорта памяти, пользователю предлагается ввести в сторонний чат-бот предложенный Gemini запрос и скопировать полученный ответ в интерфейс Gemini — это поможет чат-боту Google настроиться на предпочтения пользователя.

При импорте истории чатов пользователь запрашивает экспорт всей своей переписки на сторонней платформе, чтобы потом загрузить её в Gemini в виде файла ZIP объёмом до 5 Гбайт. Проведя эту процедуру, можно продолжать переписку с Gemini прямо с того места, на котором пользователь остановился с предыдущим чат-ботом. Можно удалять истории некоторых чатов в соответствующем разделе Gemini в левом меню или стирать целые файлы ZIP из раздела настроек Gemini. Ещё одно нововведение — раздел «Прошлые чаты» в Gemini теперь будет называться «Память».

Функции импорта памяти и истории чатов будут доступны для обладателей бесплатных и платных учётных записей Gemini в интерфейсе для ПК. Не смогут воспользоваться ими пользователи с бизнес- и корпоративными аккаунтами, а также несовершеннолетние пользователи платформы.