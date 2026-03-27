Работники в разных странах опасаются увольнений из-за ИИ и тормозят его внедрение

Согласно свежему исследованию консалтинговой компании Forrester, многие сотрудники опасаются увольнений из-за внедрения ИИ и недостаточно подготовлены к использованию этой технологии, сообщил The Register.

Forrester утверждает, что низкая подготовленность сотрудников является основным препятствием для успеха бизнеса в программах внедрения ИИ для персонала. По данным компании, 68 % организаций используют генеративный ИИ в развёрнутых производственных приложениях. 81 % из числа лиц, принимающих решения, считает, что ИИ-ассистенты важны для повышения эффективности работы сотрудников. Поэтому работники должны адаптироваться к использованию ИИ, но этого не происходит.

Исходя из коэффициента готовности к ИИ (AIQ), разработанного Forrester для определения готовности отдельных лиц, команд и организаций к использованию ИИ, исследователи утверждают, что сотрудники в США, Великобритании, Германии, Франции и Австралии не добились значительного прогресса за последний год.

В Forrester назвали две причины отсутствия прогресса. Во-первых, большинство организаций не могут эффективно обучить свой персонал использованию ИИ-инструментов. Доля компаний, утверждающих, что предлагают внутреннее обучение ИИ для нетехнических сотрудников, в прошлом году немного выросла — с 47 % в 2024 году до 51 % в 2025-м.

С оперативной разработкой — ключевым навыком для использования инструментов генеративного ИИ — ситуация ещё хуже: лишь 23 % организаций заявили, что проводят обучение по этому направлению.

Вторая причина заключается в том, что страх сотрудников по поводу увольнения из-за ИИ сдерживает его внедрение. Хотя в 2025 году сокращений из-за ИИ было немного, тревога работников по этому поводу широко распространена, сообщает Forrester. На то у них есть веская причина, поскольку многие руководители не скрывают ожиданий по сокращению рабочих мест благодаря внедрению ИИ.

Согласно проведенному в прошлом году опросу, чуть более половины руководителей британских компаний (51 %) рассматривают ИИ как способ сократить инвестиции в персонал. Другой отчёт показал, что 43 % руководителей компаний ожидают сокращения должностей начального уровня (включая как сокращение существующих должностей, так и отказ от найма новых сотрудников) в течение следующего года в пользу ИИ, в то время как 50 % «конкретно» заявили, что ИИ помогает им сократить численность персонала.

Согласно данным Forrester, 43 % сотрудников обеспокоены тем, что многие потеряют работу из-за автоматизации в течение следующих пяти лет, в то время как четверть подозревает, что это повлияет на их собственную работу в течение этого периода.

В связи с этим Forrester предлагает компаниям инвестировать в программы обучения и вовлечения, чтобы повысить уровень владения ИИ у своих сотрудников. Это может развеять мифы об инструментах ИИ и уменьшить панику по поводу потери работы, считают исследователи.