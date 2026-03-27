реклама
Работники в разных странах опасаются увольнений из-за ИИ и тормозят его внедрение

Согласно свежему исследованию консалтинговой компании Forrester, многие сотрудники опасаются увольнений из-за внедрения ИИ и недостаточно подготовлены к использованию этой технологии, сообщил The Register.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Forrester утверждает, что низкая подготовленность сотрудников является основным препятствием для успеха бизнеса в программах внедрения ИИ для персонала. По данным компании, 68 % организаций используют генеративный ИИ в развёрнутых производственных приложениях. 81 % из числа лиц, принимающих решения, считает, что ИИ-ассистенты важны для повышения эффективности работы сотрудников. Поэтому работники должны адаптироваться к использованию ИИ, но этого не происходит.

Исходя из коэффициента готовности к ИИ (AIQ), разработанного Forrester для определения готовности отдельных лиц, команд и организаций к использованию ИИ, исследователи утверждают, что сотрудники в США, Великобритании, Германии, Франции и Австралии не добились значительного прогресса за последний год.

В Forrester назвали две причины отсутствия прогресса. Во-первых, большинство организаций не могут эффективно обучить свой персонал использованию ИИ-инструментов. Доля компаний, утверждающих, что предлагают внутреннее обучение ИИ для нетехнических сотрудников, в прошлом году немного выросла — с 47 % в 2024 году до 51 % в 2025-м.

С оперативной разработкой — ключевым навыком для использования инструментов генеративного ИИ — ситуация ещё хуже: лишь 23 % организаций заявили, что проводят обучение по этому направлению.

Вторая причина заключается в том, что страх сотрудников по поводу увольнения из-за ИИ сдерживает его внедрение. Хотя в 2025 году сокращений из-за ИИ было немного, тревога работников по этому поводу широко распространена, сообщает Forrester. На то у них есть веская причина, поскольку многие руководители не скрывают ожиданий по сокращению рабочих мест благодаря внедрению ИИ.

Согласно проведенному в прошлом году опросу, чуть более половины руководителей британских компаний (51 %) рассматривают ИИ как способ сократить инвестиции в персонал. Другой отчёт показал, что 43 % руководителей компаний ожидают сокращения должностей начального уровня (включая как сокращение существующих должностей, так и отказ от найма новых сотрудников) в течение следующего года в пользу ИИ, в то время как 50 % «конкретно» заявили, что ИИ помогает им сократить численность персонала.

Согласно данным Forrester, 43 % сотрудников обеспокоены тем, что многие потеряют работу из-за автоматизации в течение следующих пяти лет, в то время как четверть подозревает, что это повлияет на их собственную работу в течение этого периода.

В связи с этим Forrester предлагает компаниям инвестировать в программы обучения и вовлечения, чтобы повысить уровень владения ИИ у своих сотрудников. Это может развеять мифы об инструментах ИИ и уменьшить панику по поводу потери работы, считают исследователи.

Материалы по теме
Google упростила «переезд» в Gemini из ChatGPT и других чат-ботов, добавив импорт памяти и чатов
ЕС притормозил спорный «Закон об ИИ», но запретил нейрообнажёнку
Anthropic тоже собралась на биржу — планируется привлечь более $60 млрд на развитие ИИ
The Expanse: Osiris Reborn создаётся при помощи генеративного ИИ, но релизная версия будет «на 100 % сделана руками человека»
Пентагон проиграл дело против Anthropic — суд отменил внесение в «чёрный список»
OpenAI опробовала рекламу в ChatGPT — она уже может приносить более $100 млн в год
Теги: ии, исследование, сокращения
ии, исследование, сокращения
Soft
Hard
Тренды 🔥
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.