«Базис» реализовал в Basis Workplace поддержку геораспределённой инфраструктуры

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, выпустила обновление платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI) — Basis Workplace 3.2. Ключевыми нововведениями релиза стали система агрегации ресурсов VDI для организаций с территориально распределённой инфраструктурой, модульная архитектура подключения к платформам виртуализации с нативной поддержкой Basis Dynamix Enterprise и OpenStack, а также ряд улучшений в области администрирования и безопасности.

Геораспределённая VDI: единое пространство для территориально распределённых организаций

В Basis Workplace 3.2 реализована система агрегации ресурсов виртуальных рабочих столов с нескольких географически распределённых площадок (геораспределённая VDI). Пользователи получают одновременный доступ к рабочим столам в разных ЦОД, а при сбое на одной из площадок система автоматически перенаправляет подключения на доступные ресурсы, обеспечивая необходимую катастрофоустойчивость.

Для крупных организаций с филиальной сетью это означает возможность построить единую отказоустойчивую VDI-инфраструктуру, в которой сотрудники подключаются к ближайшему к ним ЦОД с минимальной задержкой передачи данных. Администраторы при этом управляют всей распределённой средой из единой панели.

Удобным дополнением к геораспределённой VDI стали терминальные суперпулы — возможность объединить несколько терминальных пулов в группу для централизованного управления настройками, запуском, остановкой и мониторингом виртуальных машин.

Прямое подключение к платформам виртуализации

Одним из наиболее значимых архитектурных изменений в Basis Workplace 3.2 стал переход к модульной системе драйверов для работы с платформами виртуализации. Ранее Basis Workplace взаимодействовал с гипервизорами через модуль vControl, что создавало дополнительные зависимости при развёртывании и обслуживании. Теперь для каждой поддерживаемой платформы разрабатывается отдельный драйвер, который обеспечивает прямое взаимодействие без посредников.

Такой подход даёт сразу несколько преимуществ. Драйверы изолированы друг от друга, что позволяет обновлять и дорабатывать модуль для одной платформы, не затрагивая работу остальных. Добавление поддержки новых платформ виртуализации также становится проще и безопаснее — достаточно разработать новый драйвер, не внося изменений в существующие компоненты системы.

В версии 3.2 добавлены драйверы для Basis Dynamix Enterprise и платформ на базе OpenStack. Драйвер для Dynamix Enterprise обеспечивает полноценное управление виртуальными машинами — создание, удаление, включение, выключение и перезагрузку — напрямую, без промежуточных компонентов. Аналогичный драйвер для OpenStack открывает возможности использования Basis Workplace в облачных средах, построенных на этой платформе.

Расширенные инструменты администрирования

Версия Basis Workplace 3.2 принесла заметные улучшения в повседневной работе администраторов. Появилась возможность удалённого подключения к активной сессии пользователя по протоколу VNC прямо из панели управления — для оперативной технической поддержки без необходимости использования сторонних инструментов.

Управление настройками теперь разделено на два уровня — системный и организационный, что упрощает конфигурирование в мультитенантных средах. Реализован мониторинг загрузки виртуальных машин по ключевым параметрам — CPU, RAM и дисковое пространство — с возможностью визуализации в виде графиков. Расширены возможности работы с таблицами в панели управления: добавлены инструменты сортировки, сравнения и фильтрации. А управление сервисами — добавление и обновление программных компонентов — теперь доступно непосредственно из веб-интерфейса.

Переработан подход к управлению политиками доступа (ACL). Вместо формирования отдельного набора правил для каждого объекта теперь ведётся централизованный список политик, которые при необходимости назначаются профилям пулов, устройствам или группам устройств доступа. Это существенно сокращает время на настройку и снижает вероятность ошибок.

Периферия и поддержка нескольких мониторов

Обновлённый клиент Basis Workplace получил инструменты для работы с несколькими мониторами — при изменении конфигурации дисплеев происходит автоматическое переподключение к виртуальному рабочему месту с применением новых параметров.

Расширены возможности проброса периферийных устройств в виртуальные рабочие места по протоколу RDP/xRDP собственными средствами платформы: реализована поддержка смарткарт Рутокен, принтеров и видеокамер для подключений Windows–Linux, Linux–Linux и Linux–Windows.

Безопасность и совместимость

В части безопасности усовершенствован механизм передачи паролей и токенов при авторизации, реализована поддержка работы сервисов с двумя CA-сертификатами — отдельно для взаимодействия с базами данных и для межсервисной коммуникации. Клиент Basis Workplace теперь автоматически загружает CA-сертификат с брокера для службы туннелирования.

Расширена совместимость с российскими и открытыми платформами: добавлена поддержка службы каталогов ALDpro и операционной системы Ubuntu 22.04.

«В новом релизе мы уделили особое внимание двум направлениям, которые востребованы у наших ключевых заказчиков. Крупному бизнесу с территориально распределённой и неоднородной ИТ-инфраструктурой нужна VDI-платформа, которая одинаково хорошо работает с разными средами виртуализации и обеспечивает бесперебойный доступ сотрудников к рабочим столам независимо от площадки. Basis Workplace 3.2 закрывает эту потребность, а кроме того предлагает ряд новых инструментов для комфортного администрирования динамической инфраструктуры», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

Теги: базис, виртуализация, vdi, россия, сделано в россии
