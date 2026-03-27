«Яндекс Карты» научились раздавать советы с помощью ИИ

«Яндекс» анонсировал новую ИИ-функцию сервиса «Яндекс Карты», которая поможет быстро выбрать из ряда ресторанов наиболее подходящий по предлагаемому меню, или организацию, у которой есть необходимая услуга, а также покажет их на карте.

Например, при запросе в ИИ-чате «Яндекс Карт» «Посоветуй ресторан с ризотто на Павелецкой» нейросеть изучит не только описание места и отзывы пользователей, но и раздел «Меню», а также фотографии в карточке организации. Предложив подходящий ресторан, ИИ-чат также объяснит свой выбор: если позиция упоминается и в меню, и в отзывах, он покажет и цену, и оценку. А если ризотто упоминается только в отзывах, но его нет в меню, нейросеть сообщит в описании: «Хотя ризотто не указано в меню, пользователи часто отмечают его в отзывах».

ИИ также поможет выбрать салон с нужной косметической процедурой — аппаратный маникюр, стрижка чёлки, лимфодренажный массаж или медицинскую клинику по услугам, например, анализы или УЗИ.

Отвечая на запрос, ИИ покажет карту, на которой будут отмечены только подходящие организации, что позволит оценить расположение мест и определиться с маршрутом.