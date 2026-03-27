Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Яндекс Карты» научились раздавать совет...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс Карты» научились раздавать советы с помощью ИИ

«Яндекс» анонсировал новую ИИ-функцию сервиса «Яндекс Карты», которая поможет быстро выбрать из ряда ресторанов наиболее подходящий по предлагаемому меню, или организацию, у которой есть необходимая услуга, а также покажет их на карте.

Источник изображения: «Яндекс»

Например, при запросе в ИИ-чате «Яндекс Карт» «Посоветуй ресторан с ризотто на Павелецкой» нейросеть изучит не только описание места и отзывы пользователей, но и раздел «Меню», а также фотографии в карточке организации. Предложив подходящий ресторан, ИИ-чат также объяснит свой выбор: если позиция упоминается и в меню, и в отзывах, он покажет и цену, и оценку. А если ризотто упоминается только в отзывах, но его нет в меню, нейросеть сообщит в описании: «Хотя ризотто не указано в меню, пользователи часто отмечают его в отзывах».

ИИ также поможет выбрать салон с нужной косметической процедурой — аппаратный маникюр, стрижка чёлки, лимфодренажный массаж или медицинскую клинику по услугам, например, анализы или УЗИ.

Отвечая на запрос, ИИ покажет карту, на которой будут отмечены только подходящие организации, что позволит оценить расположение мест и определиться с маршрутом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, яндекс, карты, навигация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
