Google представила ИИ для создания приложений для XR-гарнитур менее чем за минуту

Google представила ИИ-решение Vibe Coding XR, с помощью которого на процесс создания VR- или AR-приложений, зачастую занимающий дни или даже недели, потребуется менее минуты, даже если у пользователя нет необходимых навыков. Инструмент использует ИИ-модель Gemini. Пользователю достаточно дать описание, что он хотел бы получить в итоге, и система создаст рабочий XR-прототип.

Источник изображения: Adarsh Chauhan / unsplash.com

До этого создание XR-приложений означало работу с игровыми движками, 3D-моделями, скриптами и ограничениями оборудования. Разработка даже простых XR-прототипов требовала технических навыков и сложной настройки.

При работе с Vibe Coding XR в этом нет необходимости. ИИ-инструмент использует модульную систему XR Blocks с предварительно созданными компонентами для физики, взаимодействия и пользовательских интерфейсов. Gemini остаётся только собрать эти компоненты на основе инструкций пользователя на естественном языке.

Источник изображения: Samsung

Это может быть репетитор по математике, использующий 3D-фигуры для объяснения теоремы Эйлера, физическая лаборатория, где нужно уравновесить весы, роняя гири, или химическая лаборатория, где можно зажечь виртуальное пламя.

При этом система XR Blocks обеспечивает стабильную работу приложения, поскольку Gemini использует проверенные строительные блоки для сборки проектов, а создание с нуля предполагает ненадёжность.

Следует всё же учесть, что этот инструмент лучше всего подходит для быстрого создания прототипов, а не для готовых приложений. И, скорее всего, пользователю потребуется дорабатывать, улучшать и развивать то, что предложила Gemini.

Также для достижения наилучших результатов предлагается использовать Gemini Pro. Тесты Google показали, что, хотя Gemini Flash может быстро сгенерировать одуванчик за 20 секунд, Gemini Pro лучше показала себя в предотвращении «галлюцинаций» — когда ИИ создает код, который не является реальным.

В настоящий момент Vibe Coding XR находится на стадии экспериментальной разработки, и может использоваться только с Android XR. Единственное совместимое с инструментом устройство — гарнитура смешанной реальности Samsung Galaxy XR, доступная только в США и Южной Корее.

Теги: google, ии, смешанная реальность
