Первый полёт российского корабля нового поколения «Орёл» перенесли на 2028 год

Первый полёт нового российского пилотируемого корабля планируется в 2028 году. Об этом 27 марта сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв на дискуссионной панели «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в РАНХиГС.

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) в сравнении с «Союзом-МС». Источник изображения: Джуниор Миранда

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) в сравнении с «Союзом-МС». Источник изображения: Джуниор Миранда

По словам докладчика, согласно текущим планам госкорпорации, перспективный транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) уже проходит этап подготовки к полётам в космос. Корабль успешно завершил статические и динамические испытания, а в ближайшее время начнутся парашютные тесты с макетом, который будет сбрасываться с вертолёта. Крикалёв подчеркнул, что ПТК НП создаётся не как замена действующим «Союзам», а для выполнения принципиально иных задач — полётов за пределы низкой околоземной орбиты. Таким образом, новый корабль расширит возможности российской пилотируемой космонавтики.

Ранее корабль был известен под названиями «Федерация» и «Орёл». В рамках программы испытаний планируются его полёты к Российской орбитальной станции (РОС), первый модуль которой также должен быть запущен в 2028 году. Это позволит синхронизировать развитие нового транспортного средства и будущей национальной орбитальной инфраструктуры. Предыдущие планы предусматривали первый запуск «Орла» в 2027 году.

пилотирумый корабль, российские разработчики, запуск ракеты
пилотирумый корабль, российские разработчики, запуск ракеты
