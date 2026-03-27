Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Опубликован свежий «портрет» самой старо...
Новости Hardware

Опубликован свежий «портрет» самой старой из известных сверхновых — она взорвалась в 185 году нашей эры

Рентгеновский телескоп NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) запечатлел захватывающий «портрет» остатка сверхновой SN 185, расположенной примерно в 8000 световых годах от Земли в направлении ближайшей к Солнцу тройной звезды Альфа Центавра. Основываясь на исторических данных, собранных китайскими астрономами, звезда взорвалась в 185 году нашей эры. Наши далёкие предки могли наблюдать её взрыв в небе на протяжении восьми месяцев.

Источник изображения: NASA

Новый снимок, сделанный IXPE, помог астрономам изучить внешний край этого объекта (также известного как RCW 86) и обнаружить, что расширение газов остатка сверхновой, по-видимому, остановилось в области, выделенной NASA фиолетовым кольцом на изображении.

Ранее учёные обнаружили, что большая «полость» низкой плотности в центре сверхновой привела к её более быстрому расширению, чем можно было бы ожидать, и теперь новые наблюдения IXPE этого внешнего края помогают, по словам NASA, «дополнить картину того, что наблюдали другие телескопы».

Телескоп IXPE получил изображение, используя свою уникальную способность изучать поляризацию рентгеновских лучей. Благодаря этому IXPE может помочь астрономам исследовать некоторые из самых глубоких тайн космоса, например, почему черные дыры вращаются, что питает экстремальные струи, вырывающиеся из сверхмассивных черных дыр, или почему пульсары так ярко сияют в рентгеновском спектре.

IXPE был запущен 9 декабря 2021 года с космодрома имени Кеннеди во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9. За первые четыре года работы он изучил «пульс» черных дыр, наблюдал остатки сверхновых и заглянул в магнитные поля нейтронных звёзд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: сверхновая, рентген, телескоп, nasa
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥