Valve заблокировала почти миллион аккаунтов в Counter-Strike 2 за один день

Valve за один день выдала почти миллион блокировок VAC («Анти-чит Valve») в рамках масштабной кампании по борьбе с ботами и «фармом» кейсов в киберспортивном шутере Counter-Strike 2 (CS2).

Ведущий разработчик Counter-Strike 2 Идо Магал (Ido Magal) подтвердил масштаб банов и поблагодарил игроков, сообщающих о любой подозрительной активности, за помощь в текущем расследовании. По его словам, основное внимание было уделено «ботам для фарма».

«Вчера мы забанили 960 000 аккаунтов, использующих ботов для фарма, — подтвердил масштаб операции Магал. — Это результат серии расследований, основанных на сообщениях пользователей. Спасибо».

Блокировки VAC «постоянны, не подлежат обсуждению и не могут быть отменены службой поддержки Steam». Случаи ручной отмены можно пересчитать по пальцам. Например, в январе разработчики подтвердили «проблему, которая привела к тому, что небольшое количество пользователей ошибочно получили VAC-бан».

Сообщество Counter-Strike 2 всегда очень внимательно следит за борьбой Valve с многочисленными читерами и прочими злоумышленниками. Никто не любит сталкиваться с токсичными персонажами, портящими игровой процесс, но не менее неприятны аккаунты, управляемые ботами, сидящие в лобби или находящиеся в режиме AFK (Away From Keyboard — «Отошёл от компьютера»). Они часто используются для «фарма» кейсов CS2, предметы из которых могут приносить серьёзный доход.

В настоящее время Valve столкнулась с судебным иском от генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс (Letitia James), обвиняющей компанию в том, что кейсы CS2 «способствуют незаконным азартным играм». Студия обвинения категорически отвергает.