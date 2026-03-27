Valve заблокировала почти миллион аккаунтов в Counter-Strike 2 за один день

Valve за один день выдала почти миллион блокировок VAC («Анти-чит Valve») в рамках масштабной кампании по борьбе с ботами и «фармом» кейсов в киберспортивном шутере Counter-Strike 2 (CS2).

Ведущий разработчик Counter-Strike 2 Идо Магал (Ido Magal) подтвердил масштаб банов и поблагодарил игроков, сообщающих о любой подозрительной активности, за помощь в текущем расследовании. По его словам, основное внимание было уделено «ботам для фарма».

«Вчера мы забанили 960 000 аккаунтов, использующих ботов для фарма, — подтвердил масштаб операции Магал.Это результат серии расследований, основанных на сообщениях пользователей. Спасибо».

Блокировки VAC «постоянны, не подлежат обсуждению и не могут быть отменены службой поддержки Steam». Случаи ручной отмены можно пересчитать по пальцам. Например, в январе разработчики подтвердили «проблему, которая привела к тому, что небольшое количество пользователей ошибочно получили VAC-бан».

Сообщество Counter-Strike 2 всегда очень внимательно следит за борьбой Valve с многочисленными читерами и прочими злоумышленниками. Никто не любит сталкиваться с токсичными персонажами, портящими игровой процесс, но не менее неприятны аккаунты, управляемые ботами, сидящие в лобби или находящиеся в режиме AFK (Away From Keyboard — «Отошёл от компьютера»). Они часто используются для «фарма» кейсов CS2, предметы из которых могут приносить серьёзный доход.

В настоящее время Valve столкнулась с судебным иском от генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс (Letitia James), обвиняющей компанию в том, что кейсы CS2 «способствуют незаконным азартным играм». Студия обвинения категорически отвергает.

Материалы по теме
Valve спустя 26 лет изменила, как в Counter-Strike работает перезарядка
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу
«Первое хорошее обновление за три года»: легендарная CS:GO вернулась в Steam к радости фанатов
Слухи: экономия Ubisoft может поставить под угрозу крупнейшие игры компании, включая новую Ghost Recon
«Вампирская одиссея продолжается»: разработчики V Rising забросили развитие игры ради «самого амбициозного проекта» за всю историю студии
Capcom добавила в Resident Evil Requiem фоторежим и улучшила мимику персонажей — подробности обновления 1.2.0
Теги: counter-strike 2, бан, vac, valve, блокировка
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.