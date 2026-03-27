Meta✴ построит сразу семь газовых ТЭС на 5,2 ГВт, чтобы не отстать в гонке ИИ

По сообщению Bloomberg, Meta профинансирует строительство семи новых газовых электростанций в сельской местности штата Луизиана (США). Реализация данного проекта позволит компании полностью покрыть колоссальные потребности своего нового дата-центра, не перекладывая расходы на местное население.

Компания заключила соглашение с коммунальным предприятием Entergy, чтобы получить 5,2 ГВт мощности для своего объекта. Масштабный кампус, получивший название Hyperion, станет самым энергозатратным объектом в портфеле корпорации. С учётом трёх ранее одобренных газовых станций общее количество новых энергообъектов для нужд дата-центра достигнет десяти, а их суммарная мощность превысит 7 ГВт.

Помимо строительства самих электростанций, корпорация оплатит прокладку 240 миль (около 386 км) линий электропередачи, установку аккумуляторных систем хранения энергии и модернизацию действующих атомных мощностей. Сразу после объявления об этой сделке в пятницу утром акции компании Entergy достигли рекордного максимума, поднявшись на торгах в Нью-Йорке на 7,2 %.

Решение Meta полностью оплатить инфраструктуру принято на фоне давления со стороны защитников прав потребителей и непосредственно президента Дональда Трампа (Donald Trump). Ранее он потребовал от технологических компаний самостоятельно покрывать растущие затраты на электроэнергию для ИИ, чтобы гарантировать стабильность тарифов для граждан.

По заявлению представителей Entergy, структура сделки гарантирует, что Meta полностью возьмёт на себя стоимость обслуживания энергообъектов. Это позволит сэкономить более $2 млрд для обычных потребителей в течение следующих 20 лет. Вице-президент Meta по дата-центрам Рэйчел Петерсон (Rachel Peterson) отметила, что проект демонстрирует благоприятную для бизнеса среду в Луизиане и соответствует недавно подписанным планам Белого дома по защите потребителей электроэнергии. При этом само строительство семи новых газовых станций ещё должно пройти процедуру официального одобрения регулирующими органами штата.

Несмотря на ставку на природный газ, представители Meta подчёркивают свою приверженность корпоративным климатическим целям. В рамках соглашения компания обязалась помочь в финансировании до 2,5 гигаватта новых возобновляемых источников энергии, а также подписала меморандум о взаимопонимании для изучения перспектив использования атомной генерации.

Из заявленных 7 ГВт общей мощности кампуса примерно 5 гигаватт пойдёт непосредственно на обеспечение вычислительных мощностей искусственного интеллекта. Оставшаяся энергия будет направлена на поддержание работы сопутствующей инфраструктуры объекта.

