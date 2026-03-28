Суд в Нидерландах тоже запретил чат-боту Grok генерировать изображения реальных людей без одежды

Казалось бы, усилиями общественности и американской системы правосудия от стартапа xAI Илона Маска (Elon Musk) удалось добиться снижения активности по созданию чат-ботом Grok изображений реальных людей без одежды. Европейские регуляторы при этом проводили собственное расследование, и недавно суд в Нидерландах официально запретил xAI сохранять соответствующие возможности Grok.

Источник изображения: Unsplash, Мария Шалабаева

Если xAI не подчинится решению суда, как отмечает CNBC, ей грозят $115 000 штрафа за каждый день просрочки в реализации запретительных мер. По решению Окружного суда Амстердама, компания xAI лишается права генерировать и распространять изображения реально существующих людей без их согласия, на которых они обнажены полностью или частично. Подобное решение суда в европейской юрисдикции вынесено впервые с момента появления в чат-боте Grok подобной функции. Под запрет также попадают сгенерированные ИИ материалы с вовлечением несовершеннолетних в интимное взаимодействие. За каждый день нарушения этого запрета Grok будет штрафоваться на 100 000 евро, а максимальный штраф может достичь 10 млн евро.

Истцом по делу выступала некоммерческая организация Offlimits из Нидерландов, которая защищает права несовершеннолетних при злоупотреблениях сексуального характера в онлайне. Суд также обязал xAI выплатить истцу компенсацию судебных издержек в размере 2,2 млн евро в течение 14 дней. Как отмечают представители Offlimits, технология не является лицензией на нарушение прав человека в режиме онлайн, а потому данная победа в суде важна для всей европейской общественности.

По некоторым оценкам, с помощью чат-бота Grok в период с 29 декабря прошлого года по 9 января текущего было сгенерировано более 3 млн изображений людей с сексуальным подтекстом, причём более 23 000 в них фигурировали несовершеннолетние. xAI начала блокировать подобные возможности в чат-боте с января текущего года, но правозащитники утверждают, что данные меры были не до конца эффективными. Компании пришлось столкнуться с множественными судебными исками. Илону Маску данная тенденция первоначально казалась забавной, поскольку он сам опубликовал сгенерированное Grok собственное изображение в стрингах. В США судебные иски к xAI были поданы в Балтиморе и штате Теннесси. Еврокомиссия запустила собственное расследование в этой сфере в январе, к ней присоединились и британские регуляторы. В Малайзии и Индонезии доступ к Grok был блокирован после отсутствия эффективных мер по запрету генерирования подобных изображений со стороны платформы.

Материалы по теме
В Европе запустили очередное расследование из-за непристойных генераций ИИ-бота Grok в соцсети X
ИИ-бот Grok «раздевает» по 190 людей в минуту — за 11 дней создано 3 млн дипфейков, в том числе с детьми
X заявила, что Grok больше не раздевает людей — но это не так
Google представила ИИ для создания приложений для XR-гарнитур менее чем за минуту
В Telegram появился ИИ-переписчик сообщений
«Яндекс Карты» научились раздавать советы с помощью ИИ
Теги: grok, xai, ии, ии-бот, судебное разбирательство
Soft
Hard
Тренды 🔥
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.