Microsoft приберёт к рукам ЦОД почти на 1 ГВт в Техасе, который не осилили построить Oracle и OpenAI

В первые дни своего второго президентского срока Дональд Трамп (Donald Trump) принял участие в торжественной церемонии запуска проекта Stargate, который был призван за четыре года направить на строительство инфраструктуры ИИ в США до $500 млрд. Недавно стало известно, что от возведения части объектов в Техасе компании OpenAI и Oracle были вынуждены отказаться, но их место заняла Microsoft.

Ещё в начале марта стало известно, что флагманский ЦОД проекта в техасском Абилине будет построен в меньших масштабах, чем планировалось изначально, поскольку OpenAI и Oracle стали более трезво оценивать свои силы. Фактически, бурное развитие американской инфраструктуры вычислительных центров для ИИ в последние пару лет осуществляется на голословной уверенности руководства OpenAI в востребованности данных мощностей, но платить за это приходится партнёрам компании, среди которых в первых рядах стоят Oracle и SoftBank. Финансовые возможности последних не безграничны, они уже начали залезать в многомиллиардные долги, и вполне естественно, что от части проектов в сфере ИИ они вынуждены отказываться.

Изначально считалось, что часть мощностей на техасской площадке за Oracle достроит Meta✴ Platforms, но теперь Bloomberg сообщает, что реализацией этой части проекта займётся корпорация Microsoft, которая является крупнейшим инвестором и давним партнёром OpenAI, которая как раз и способствует продвижению инициативы Stargate. К середине следующего года на указанной площадке в Техасе уже будет возведено и подключено к электросетям первое здание, а в перспективе здесь могут расположиться вычислительные системы совокупной мощностью до 900 МВт. Microsoft согласилась взять в аренду данный центр обработки данных.