Microsoft приберёт к рукам ЦОД почти на 1 ГВт в Техасе, который не осилили построить Oracle и OpenAI

В первые дни своего второго президентского срока Дональд Трамп (Donald Trump) принял участие в торжественной церемонии запуска проекта Stargate, который был призван за четыре года направить на строительство инфраструктуры ИИ в США до $500 млрд. Недавно стало известно, что от возведения части объектов в Техасе компании OpenAI и Oracle были вынуждены отказаться, но их место заняла Microsoft.

Источник изображения: Oracle

Ещё в начале марта стало известно, что флагманский ЦОД проекта в техасском Абилине будет построен в меньших масштабах, чем планировалось изначально, поскольку OpenAI и Oracle стали более трезво оценивать свои силы. Фактически, бурное развитие американской инфраструктуры вычислительных центров для ИИ в последние пару лет осуществляется на голословной уверенности руководства OpenAI в востребованности данных мощностей, но платить за это приходится партнёрам компании, среди которых в первых рядах стоят Oracle и SoftBank. Финансовые возможности последних не безграничны, они уже начали залезать в многомиллиардные долги, и вполне естественно, что от части проектов в сфере ИИ они вынуждены отказываться.

Изначально считалось, что часть мощностей на техасской площадке за Oracle достроит Meta Platforms, но теперь Bloomberg сообщает, что реализацией этой части проекта займётся корпорация Microsoft, которая является крупнейшим инвестором и давним партнёром OpenAI, которая как раз и способствует продвижению инициативы Stargate. К середине следующего года на указанной площадке в Техасе уже будет возведено и подключено к электросетям первое здание, а в перспективе здесь могут расположиться вычислительные системы совокупной мощностью до 900 МВт. Microsoft согласилась взять в аренду данный центр обработки данных.

Теги: stargate, microsoft, oracle, ии, openai
