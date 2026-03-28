Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний

В Минцифры разработали комплекс мер, направленных на развитие российской отрасли компьютерных игр — их разработчики получат возможность пользоваться льготами, введёнными для IT-компаний. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«Ключевая задача — создать для разработчиков игр специальный режим применения существующих льгот для IT-индустрии», — заявил министр. Разработчики часто оформляют права на зарубежные юрлица, чтобы получать платежи от геймеров из других стран, рассказал он. Теперь же они смогут включать игр в реестр отечественного ПО, что даст им право на существующие льготы по НДС для IT-компаний. Комплекс предусматривает и другие меры — они призваны стимулировать разработку новых проектов, упростить их продажу за рубежом и продвигать их там.

В России действуют льготы для аккредитованных IT-компаний: ставка налога на прибыль до 2030 года устанавливается в 5 %, страховые взносы идут по пониженной ставке, реестровое ПО продаётся без НДС, есть программы грантов и льготной ипотеки для сотрудников.