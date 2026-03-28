Meta✴ готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения

Meta✴ Platforms планирует на следующей неделе представить две новые модели умных очков Ray-Ban для пользователей очков с диоптриями. Хотя очки компании уже давно поддерживают линзы с диоптриями, это будет первый случай, когда Meta✴ и EssilorLuxottica SA представляют очки Ray-Ban, разработанные специально для пользователей рецептурных моделей, сообщил Bloomberg.

Новинки не относятся к новому поколению умных очков Meta✴. Они будут выпускаться в прямоугольном и закругленном вариантах, и, предположительно, будут предлагаться в основном через традиционные каналы продаж рецептурных очков, сообщили источники ресурса Bloomberg.

Версии очков с кодовыми названиями Scriber и Blazer, ориентированные на коррекцию зрения, были ранее замечены изданием The Verge в документах Федеральной комиссии связи США (FCC).

О планах расширить предложение очков с диоптриями ранее в этом году намекнул генеральный директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в ходе телефонной конференции по итогам финансового года. Он тогда отметил, что «миллиарды людей носят очки или контактные линзы для коррекции зрения», добавив, что «трудно представить мир через несколько лет, где большинство очков, которые носят люди, не будут очками с искусственным интеллектом».

Последняя версия умных очков Ray-Ban вышла в прошлом году. Также осенью прошлого года Meta✴ представила свою первую модель AR-очков со встроенным дисплеем — Meta✴ Ray-Ban Display.