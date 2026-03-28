реклама
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta✴

ИТ-рынок пережил худшую неделю почти за год на фоне падения акций компаний из-за опасений по поводу войны, которая привела к росту цен на энергоносители, и юридических проблем Meta, сообщил ресурс CNBC.

Источник изображения: Adam Nowakowski/unsplash.com

Индекс Nasdaq упал за неделю на 3,23 %. В последний раз такое падение наблюдалось в апреле, когда угрозы президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввести масштабные пошлины вызвали панику на рынке.

Акции холдинга Alphabet упали почти на 9 %, Microsoft — почти на 7 %, Nvidia и Amazon — примерно на 3 % у каждой, Tesla — почти на 2 %. Среди крупнейших технологических компаний лишь Apple показала небольшой рост. Акции Meta упали более чем на 11 % после поражений в двух судебных процессах — один прошёл в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), а другой — в Лос-Анджелесе.

Тем временем на фоне обвала рынка инвесторы начали массово продавать акции производителя памяти Micron. Несмотря на значительный рост выручки и сильный прогноз, акции Micron упали более чем на 15 % за неделю, хотя за последние 12 месяцев они выросли почти на 300 %.

«Сегодня предложение памяти очень ограничено, и его не так легко увеличить, и вы видите это в наших результатах», — заявил генеральный директор Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) в эфире программы Squawk on the Street на CNBC.

Между тем внимание рынка переключилось на Илона Маска (Elon Musk) и его компании с триллионной капитализацией. Ожидается, что SpaceX, стоимость которой в прошлом месяце после слияния с xAI оценивалась в $1,25 трлн, вскоре подаст заявку на IPO, которое может стать крупнейшим в истории.

Материалы по теме
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant
Прорыв Google в ИИ усилил давление на акции производителей памяти
Sandisk купила кусочек тайваньского производителя памяти Nanya, чтобы обеспечить себе доступ к DRAM для SSD
Meta✴ нацелилась на капитализацию в $9 трлн и мотивирует ключевых руководителей щедрыми опционами впервые с момента IPO
Европа упустила $1,4 трлн за 11 лет из-за утечки техкомпаний за рубеж
iPhone Air оказался намного популярнее iPhone 16 Plus, а модем Apple C1X почти догнал аналоги Qualcomm
window-new
