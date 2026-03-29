Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... xAI покинул последний из сооснователей, ...
Новости Software

xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск

С точки зрения кадровой миграции сфера систем искусственного интеллекта является самой живой на рынке труда, поскольку бурное развитие отрасли и внимание инвесторов сами собой подразумевают активную реструктуризацию «человеческого капитала». Основанный Илоном Маском (Elon Musk) в 2023 году стартап xAI недавно лишился последнего сооснователя, как отмечает Business Insider.

Источник изображения: X, Dima Zeniuk

Напомним, ещё в середине этого месяца из 11 сооснователей, включая самого Маска, в штате xAI оставалось только трое. На уходящей неделе компанию покинул последний из десяти компаньонов Маска, участвовавших в её создании в 2023 году. Им стал Росс Нордин (Ross Nordeen), и об этом можно судить даже по изменению его статуса в социальной сети X, который раньше указывал на его принадлежность к штату компании.

Данные кадровые изменения являются следствием реструктуризации xAI, которую Маск затеял в рамках подготовки к выходу SpaceX на фондовый рынок. Напомним, в этом году аэрокосмическая компания SpaceX, также основанная Маском, поглотила уже объединившиеся ранее xAI и X. Последняя была куплена им в 2022 году за $44 млрд, тогда она носила имя Twitter и была публичной компанией. Как ожидается, SpaceX выйдет на IPO в июне этого года и собирается привлечь в ходе мероприятия около $75 млрд. Основная часть этих средств будет направлена Маском на строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ, включая специализированные спутники с бортовыми центрами обработки данных, которые будут выводиться на околоземную орбиту.

Росс Нордин в свои 36 лет считался «правой рукой» Маска в структуре xAI, определяя приоритеты развития стартапа и обеспечивая реализацию намеченных руководством планов. Ранее Нордин работал в Tesla, руководя группой специалистов по автопилоту и строительством центров обработки данных для обучения фирменного ПО. Принято считать, что в компании Илона Маска Росс Нордин изначально попал благодаря своей дружбе с двоюродным братом миллиардера Джеймсом Маском (James Musk). После покупки Twitter в 2022 году Нордин был в составе «десанта управленцев», который был направлен Маском в свою новую компанию для наведения порядка и реорганизации. Об изменениях в карьерной траектории Росса Нордина может говорить тот факт, что на страницах X он опубликовал фото, относящееся к периоду отдыха и расслабления.

Всего с января этого года xAI лишился восьми сооснователей. Предпоследний из них, Мануэль Круис (Manuel Kroiss), который отвечал за предварительные этапы обучения больших языковых моделей и также подчинялся напрямую Маску, покинул компанию на этой неделе. Масштабная реструктуризация штата xAI началась ещё в феврале этого года, многие сотрудники в результате лишились работы. Пострадали даже команды, отвечающие за разработку генератора видео и изображений Grok Imagine, а также ИИ-агента Macrohard. Маск в этом месяце признался, что «xAI изначально не был устроен правильно, и теперь его приходится переделывать заново». Штат компании начал пополняться новыми специалистами, причём xAI готова даже рассмотреть тех кандидатов, которым ранее уже было отказано в трудоустройстве.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: xai, илон маск, ии, кадровые перестановки, сокращения
В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥