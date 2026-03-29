xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск

С точки зрения кадровой миграции сфера систем искусственного интеллекта является самой живой на рынке труда, поскольку бурное развитие отрасли и внимание инвесторов сами собой подразумевают активную реструктуризацию «человеческого капитала». Основанный Илоном Маском (Elon Musk) в 2023 году стартап xAI недавно лишился последнего сооснователя, как отмечает Business Insider.

Напомним, ещё в середине этого месяца из 11 сооснователей, включая самого Маска, в штате xAI оставалось только трое. На уходящей неделе компанию покинул последний из десяти компаньонов Маска, участвовавших в её создании в 2023 году. Им стал Росс Нордин (Ross Nordeen), и об этом можно судить даже по изменению его статуса в социальной сети X, который раньше указывал на его принадлежность к штату компании.

Данные кадровые изменения являются следствием реструктуризации xAI, которую Маск затеял в рамках подготовки к выходу SpaceX на фондовый рынок. Напомним, в этом году аэрокосмическая компания SpaceX, также основанная Маском, поглотила уже объединившиеся ранее xAI и X. Последняя была куплена им в 2022 году за $44 млрд, тогда она носила имя Twitter и была публичной компанией. Как ожидается, SpaceX выйдет на IPO в июне этого года и собирается привлечь в ходе мероприятия около $75 млрд. Основная часть этих средств будет направлена Маском на строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ, включая специализированные спутники с бортовыми центрами обработки данных, которые будут выводиться на околоземную орбиту.

Росс Нордин в свои 36 лет считался «правой рукой» Маска в структуре xAI, определяя приоритеты развития стартапа и обеспечивая реализацию намеченных руководством планов. Ранее Нордин работал в Tesla, руководя группой специалистов по автопилоту и строительством центров обработки данных для обучения фирменного ПО. Принято считать, что в компании Илона Маска Росс Нордин изначально попал благодаря своей дружбе с двоюродным братом миллиардера Джеймсом Маском (James Musk). После покупки Twitter в 2022 году Нордин был в составе «десанта управленцев», который был направлен Маском в свою новую компанию для наведения порядка и реорганизации. Об изменениях в карьерной траектории Росса Нордина может говорить тот факт, что на страницах X он опубликовал фото, относящееся к периоду отдыха и расслабления.

Всего с января этого года xAI лишился восьми сооснователей. Предпоследний из них, Мануэль Круис (Manuel Kroiss), который отвечал за предварительные этапы обучения больших языковых моделей и также подчинялся напрямую Маску, покинул компанию на этой неделе. Масштабная реструктуризация штата xAI началась ещё в феврале этого года, многие сотрудники в результате лишились работы. Пострадали даже команды, отвечающие за разработку генератора видео и изображений Grok Imagine, а также ИИ-агента Macrohard. Маск в этом месяце признался, что «xAI изначально не был устроен правильно, и теперь его приходится переделывать заново». Штат компании начал пополняться новыми специалистами, причём xAI готова даже рассмотреть тех кандидатов, которым ранее уже было отказано в трудоустройстве.