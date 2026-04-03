OpenAI внезапно решила потратить более сотни миллионов долларов на покупку популярного ток-шоу

Казалось бы, отказ от второстепенных направлений развития, выразившийся и в прекращении поддержки генератора видео Sora, должен был повысить финансовую дисциплину OpenAI, но под конец этой недели появилась новость о покупке стартапом медийного актива TBPN ( Technology Business Programming Network) более чем за сотню миллионов долларов.

Как поясняет Financial Times, подкаст TBPN затрагивает технологическую сферу в своих беседах с приглашёнными экспертами, он весьма популярен в Кремниевой долине, но от OpenAI столь стремительных шагов по приобретению данного медийного актива никто не ожидал. Над созданием ток-шоу работает коллектив из 11 человек, ведущими являются Джорди Хейс (Jordi Hays) и Джон Куган (John Coogan), гостями студии уже побывали Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и возглавляющий OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Директор OpenAI по продуктам Фиджи Симо (Fidji Simo) отметила в своём обращении к персоналу стартапа, что «TBPN является одним из тех мест, где разговор об ИИ и его создателях ведётся на ежедневной основе». Руководству OpenAI импонирует подход ведущих TBPN к разговору о тех изменениях, которые приносит ИИ. Близкие к OpenAI источники отметили, что в компании не считают покупку TBPN отвлечением на второстепенные инициативы, поскольку она не потребует от исследователей и разработчиков распыления своих ресурсов. По некоторым оценкам, TBPN набирает по 70 000 просмотров ежедневно, в этом году данный канал вполне может выручить $30 млн, в основном от рекламы.

Под крылом OpenAI ток-шоу сохранит независимость редакционной политики и будет базироваться в Лос-Анджелесе, как и прежде. Рекламодателями канала, что характерно, являются некоторые из конкурентов OpenAI. Редакция TPBN в структуре стартапа будет подчиняться директору по международному рынку Крису Лихейну (Chris Lehane). Руководители проекта смогут сами выбирать гостей, как и ранее. Сэм Альтман заявил, что не ожидает смягчения риторики в отношении OpenAI со стороны TBPN. Проект был запущен в прошлом году, его спонсорами уже являются Ramp, Plaid, Google и даже Нью-Йоркская фондовая биржа.