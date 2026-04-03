Subnautica стала временно бесплатной в Steam и Epic Games Store перед запуском Subnautica 2

В преддверии раннего доступа подводного симулятора выживания Subnautica 2 разработчики из студии Unknown Worlds Entertainment решили привлечь внимание к франшизе щедрой акцией.

Сейчас на площадках Steam и Epic Games Store проходят бесплатные выходные Subnautica — до 6 апреля (20:00 МСК) игра доступна для ознакомления без каких-либо затрат. Предложение актуально и для российского региона.

«Если вы до сих пор не исследовали обширные океаны планеты 4546B или хотите пригласить друга, чтобы попробовать игру, сейчас самое время!» — зовут разработчики Subnautica.

Пользователи смогут раскрыть глубинные секреты древнего инопланетного мира, открыть для себя уникальных существ и разнообразные экосистемы, построить подводные базы и смастерить инструменты для выживания.

После бесплатного периода прохождение можно будет продолжить в полной игре (сохранения переносятся) — в рамках акции Subnautica и Subnautica: Below Zero продаются с 75-процентной скидкой (до 9 апреля в Steam, до 7 апреля в EGS).

Что касается Subnautica 2, то в сиквеле обещают кооператив на четверых, новый инопланетный мир, ужасы глубин и графику на Unreal Engine 5. Поддержка русского языка не запланирована.

После почти года судебных разбирательств между бывшими руководителями Unknown Worlds и владельцами студии Subnautica 2 уже почти готова к выходу в ранний доступ — премьера намечена на май.