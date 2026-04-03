Subnautica стала временно бесплатной в Steam и Epic Games Store перед запуском Subnautica 2

В преддверии раннего доступа подводного симулятора выживания Subnautica 2 разработчики из студии Unknown Worlds Entertainment решили привлечь внимание к франшизе щедрой акцией.

Сейчас на площадках Steam и Epic Games Store проходят бесплатные выходные Subnautica — до 6 апреля (20:00 МСК) игра доступна для ознакомления без каких-либо затрат. Предложение актуально и для российского региона.

«Если вы до сих пор не исследовали обширные океаны планеты 4546B или хотите пригласить друга, чтобы попробовать игру, сейчас самое время!»зовут разработчики Subnautica.

Пользователи смогут раскрыть глубинные секреты древнего инопланетного мира, открыть для себя уникальных существ и разнообразные экосистемы, построить подводные базы и смастерить инструменты для выживания.

После бесплатного периода прохождение можно будет продолжить в полной игре (сохранения переносятся) — в рамках акции Subnautica и Subnautica: Below Zero продаются с 75-процентной скидкой (до 9 апреля в Steam, до 7 апреля в EGS).

Что касается Subnautica 2, то в сиквеле обещают кооператив на четверых, новый инопланетный мир, ужасы глубин и графику на Unreal Engine 5. Поддержка русского языка не запланирована.

После почти года судебных разбирательств между бывшими руководителями Unknown Worlds и владельцами студии Subnautica 2 уже почти готова к выходу в ранний доступ — премьера намечена на май.

Теги: subnautica, subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
