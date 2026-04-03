реклама
Корабль Orion с экипажем миссии Artemis II покинул орбиту Земли — встреча с Луной в понедельник

Впервые за более чем 50 лет человек покинул околоземную орбиту и направился к Луне. Несколько часов назад космический корабль Orion с экипажем успешно выполнил манёвр перехода на транслунную траекторию — на шесть минут включил основной двигатель служебного модуля. Это позволило кораблю набрать скорость, необходимую для отрыва от земного тяготения и начала полёта к естественному спутнику Земли.

Камера на солнечных панелях «Орпиона» показывает серп Земли и Луну — цель миссии. Источник изображения: NASA

Камера на солнечных панелях «Ориона» показывает серп Земли — это вам не МКС, далеко ушли!. Источник изображения: NASA

Напомним, запуск ракеты с кораблём состоялся 2 апреля 2026 года в 01:35 по московскому времени с площадки 39B Космического центра им. Кеннеди во Флориде с помощью сверхтяжёлой ракеты SLS. На борту «Ориона» находятся астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. После выхода на орбиту Orion развернул солнечные панели, провёл серию проверок систем, включая ручное пилотирование, и отделился от верхней ступени ракеты. Экипаж уже завершил первые сутки полёта, включая адаптацию к невесомости и… восстановление работы туалета на борту.

После выхода в космос корабль был выведен на эллиптическую орбиту высотой 74 300 км, что вывело корабль далеко за радиационные пояса Ван Аллена и даже за пределы магнитного поля Земли. При переходе на траекторию движения к Луне в нижней точке орбиты корабля она снизилась всего до 200 км, но этот манёвр вместе с запуском двигателей, как из пращи метнул корабль в сторону Луны. Теперь в работу вступила гравитация, и корабль по простым законам небесной механики через девять дней в любом случае вернётся к своей планете.

Облёт Луны состоится в понедельник 6 апреля, во время которого астронавты сделают высококачественные фотографии поверхности спутника и лично изучат рельеф, в том числе обратную сторону Луны, которая всегда недоступна для наблюдения со стороны Земли. Полёт завершится приводнением в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Миссия носит испытательный характер: в условиях глубокого космоса с экипажем на борту будут проверены все системы корабля.

Теги: artemis 2, луна, запуск ракеты, пилотирумый корабль
