Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Японские производители стекла разглядели...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Японские производители стекла разглядели возможность заработать на буме ИИ

Любой кризис открывает для участников рынка определённые возможности. Дефицит компонентов для инфраструктуры искусственного интеллекта подтолкнул японских производителей стекла к расширению ассортимента своей продукции за счёт материалов, востребованных в этом сегменте рынка. Asahi Kasei и Nitto Boseki решили воспользоваться подаренным судьбой шансом заработать на буме ИИ.

Источник изображения: AGC

Источник изображения: AGC

Дело в том, что при производстве чипов для инфраструктуры ИИ используются стеклянные подложки, обладающие низким коэффициентом теплового расширения. Стекловолокно такого типа и собирается выпускать Asahi Kasei — японский производитель стекла различного назначения. Ранее подобную продукцию компания никогда не выпускала, поэтому для начала её серийного производства ей потребуется несколько лет.

В свою очередь, японская Nitto Boseki уже занимает 90 % мирового рынка стекловолокна с низким коэффициентом теплового расширения. В этом сегменте рынка не так уж много поставщиков, а спрос на эту продукцию очень высок. Помимо материалов для подложек, производители стекла могут выпускать и оптоволокно для передачи данных с высокими скоростями. Кроме того, они создают изолирующие материалы, которые также используются при производстве подложек для чипов. Если Asahi Kasei выйдет на рынок материалов с низким тепловым расширением, то клиенты будут приветствовать снижение собственной зависимости от конкурирующей Nitto Boseki.

Увеличение площади современных чипов и их тепловыделения поднимает спрос на подобные материалы, которые не деформируются при высоких температурах. Nitto Boseki ещё в 1938 году первой в мире начала выпуск стекловолокна, поэтому она обладает самым богатым опытом в этой сфере. При этом Asahi Kasei полна решимости составить ей конкуренцию, и уже предоставила образцы своих специализированных материалов клиентам.

Nippon Electric Glass решила вернуться на этот рынок в 2024 году, и в конце прошлого года приступила к поставкам специализированных видов стекловолокна, хотя некоторое время тому назад из-за снижения спроса на схожую продукцию она была вынуждена свернуть производство. Начиная с этого года, компания рассчитывает превратить специальные версии стекловолокна для полупроводниковой отрасли в свой главный источник дохода, и только в этом году планирует выручить от их реализации $63 млн. Традиционно стекловолокно было востребовано в строительной и автомобильной отраслях, но они в последние годы в Японии не обеспечивают адекватных объёмов реализации. Кроме того, на более широком рынке стеклянных изделий растёт конкуренция со стороны китайских компаний. AGC также связывает надежды на рост операционной прибыли именно с увеличением поставок продукции для полупроводникового сектора. Выпускать специализированные виды стекловолокна более выгодно с точки зрения нормы прибыли.

AGC собирается наладить выпуск стеклянных подложек для чипов с 2028 года. Помимо прочего, их использование позволяет снизить энергопотребление на величину до 30 %. Данными материалами интересуется компания Intel. Японские компании Dai Nippon Printing и Toppan тоже готовы наладить выпуск таких подложек. Nitto Boseki возводит новый корпус на своём предприятии в Фукусиме, чтобы к следующему году утроить объёмы выпуска стекловолокна с низким коэффициентом теплового расширения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ повис на стекловолокне: нужное выпускает лишь одна компания из Японии, и его на всех не хватает
ИИ сожрал не только память: Apple настиг дефицит стекловолокна для печатных плат
Чипы Asahi Kasei позволят создавать радары, повышающие точность обнаружения забытых в салоне машины детей
Внутри американских человекоподобных роботов, включая Tesla Optimus, нашлось множество китайских компонентов
OpenAI внезапно решила потратить более сотни миллионов долларов на покупку популярного ток-шоу
К созданию спонсируемого Биллом Гейтсом нетипичного ядерного реактора подключили ИИ — процесс пойдёт живее
Теги: стекловолокно, стекло, японские разработчики, япония, производство микросхем
стекловолокно, стекло, японские разработчики, япония, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 10 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 3 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 21 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 23 ч.
Обновлённый RedMagic 11 Pro показал достойный FPS в играх для ПК класса AAA 04-04 17:02