Японские производители стекла разглядели возможность заработать на буме ИИ

Любой кризис открывает для участников рынка определённые возможности. Дефицит компонентов для инфраструктуры искусственного интеллекта подтолкнул японских производителей стекла к расширению ассортимента своей продукции за счёт материалов, востребованных в этом сегменте рынка. Asahi Kasei и Nitto Boseki решили воспользоваться подаренным судьбой шансом заработать на буме ИИ.

Дело в том, что при производстве чипов для инфраструктуры ИИ используются стеклянные подложки, обладающие низким коэффициентом теплового расширения. Стекловолокно такого типа и собирается выпускать Asahi Kasei — японский производитель стекла различного назначения. Ранее подобную продукцию компания никогда не выпускала, поэтому для начала её серийного производства ей потребуется несколько лет.

В свою очередь, японская Nitto Boseki уже занимает 90 % мирового рынка стекловолокна с низким коэффициентом теплового расширения. В этом сегменте рынка не так уж много поставщиков, а спрос на эту продукцию очень высок. Помимо материалов для подложек, производители стекла могут выпускать и оптоволокно для передачи данных с высокими скоростями. Кроме того, они создают изолирующие материалы, которые также используются при производстве подложек для чипов. Если Asahi Kasei выйдет на рынок материалов с низким тепловым расширением, то клиенты будут приветствовать снижение собственной зависимости от конкурирующей Nitto Boseki.

Увеличение площади современных чипов и их тепловыделения поднимает спрос на подобные материалы, которые не деформируются при высоких температурах. Nitto Boseki ещё в 1938 году первой в мире начала выпуск стекловолокна, поэтому она обладает самым богатым опытом в этой сфере. При этом Asahi Kasei полна решимости составить ей конкуренцию, и уже предоставила образцы своих специализированных материалов клиентам.

Nippon Electric Glass решила вернуться на этот рынок в 2024 году, и в конце прошлого года приступила к поставкам специализированных видов стекловолокна, хотя некоторое время тому назад из-за снижения спроса на схожую продукцию она была вынуждена свернуть производство. Начиная с этого года, компания рассчитывает превратить специальные версии стекловолокна для полупроводниковой отрасли в свой главный источник дохода, и только в этом году планирует выручить от их реализации $63 млн. Традиционно стекловолокно было востребовано в строительной и автомобильной отраслях, но они в последние годы в Японии не обеспечивают адекватных объёмов реализации. Кроме того, на более широком рынке стеклянных изделий растёт конкуренция со стороны китайских компаний. AGC также связывает надежды на рост операционной прибыли именно с увеличением поставок продукции для полупроводникового сектора. Выпускать специализированные виды стекловолокна более выгодно с точки зрения нормы прибыли.

AGC собирается наладить выпуск стеклянных подложек для чипов с 2028 года. Помимо прочего, их использование позволяет снизить энергопотребление на величину до 30 %. Данными материалами интересуется компания Intel. Японские компании Dai Nippon Printing и Toppan тоже готовы наладить выпуск таких подложек. Nitto Boseki возводит новый корпус на своём предприятии в Фукусиме, чтобы к следующему году утроить объёмы выпуска стекловолокна с низким коэффициентом теплового расширения.