реклама
Классический экшен, никакого ИИ и мультиплеер на долгие годы: разработчики Serious Sam: Shatterverse ответили на вопросы игроков

Разработчики из канадской студии Behaviour Interactive (Dead by Daylight) ответили на самые популярные вопросы игроков об анонсированном недавно кооперативном роглайт-шутере Serious Sam: Shatterverse.

Источник изображений: Devolver Digital

По словам Behaviour, Shatterverse с уважением относится к богатому наследию серии и предлагает новый взгляд на ключевые её аспекты: классический экшен от первого лица, толпы врагов, нескончаемый град пуль и незамутнённое веселье.

В команде решили, что жанр роглайта хорошо подойдёт Serious Sam, так как многие фанаты франшизы любят переигрывать уровни в погоне за более высоким счётом и последними секретами.

Полный забег длится около 45 минут и состоит из трёх биомов, в конце которых ждёт босс. Игроки начинают прохождение с пустым инвентарём, но могут разблокировать новые виды оружия (становятся доступны в последующих циклах).

Что ещё прояснили разработчики Serious Sam: Shatterverse об игре:

  • несмотря на кооперативный характер, в Serious Sam: Shatterverse можно играть в одиночку;
  • достигнутый в кооперативе прогресс сохраняется и после выхода из сессии;
  • мультиплеер работает по модели peer-to-peer, а не серверной — это позволит гарантировать, что сетевая игра останется доступна на протяжении многих лет после релиза;
  • Serious Sam: Shatterverse — одноразовая покупка, которая не предполагает микротранзакций, боевых или сезонных пропусков;
  • генеративный ИИ в разработке игры задействован не был;
  • американский актёр Джон Джей Дик (John J. Dick), озвучивавший Сэма Стоуна в играх Croteam, вернулся к роли в Serious Sam: Shatterverse;
  • Serious Sam: Shatterverse не станет началом конца для серии Croteam — наоборот, студия активно расширяет франшизу.

По сюжету маниакальные интриги Убер-Ментала разрушили стены между вселенными, и теперь Сэмы Стоуны из разных измерений должны научиться действовать сообща, чтобы восстановить раздробленную реальность.

Serious Sam: Shatterverse выйдет в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают «адреналиновый хаос с беготнёй и стрельбой», огромные арены, кооператив на пятерых, сокрушительный арсенал и перевод на русский.

Теги: serious sam: shatterverse, behaviour interactive, devolver digital, шутер, роглайт
