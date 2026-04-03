Мошенники начали маскировать вредоносы под утекшие исходники Anthropic Claude Code

На этой неделе произошла утечка исходного кода сервиса Anthropic Claude Code — компания приняла меры, чтобы защитить его, но скандалом воспользовались мошенники, и в некоторых случаях любопытным пользователям доставался не ценный продукт, а его подделка с вредоносным ПО.

Наиболее ярким примером стал репозиторий на GitHub, в котором содержится вирус Vidar похищающий учётные данные, данные банковских карт и историю браузера, и троян GhostSocks, используемый для проксирования сетевого трафика. «В файле README даже утверждается, что код раскрыли через файл .MAP в пакете NPM, а затем его пересобрали в рабочий форк с „разблокированными“ корпоративными функциями и без ограничений на запросы», — отметили эксперты по вопросам кибербезопасности из отдела ThreatLabz компании Zscaler.

Ссылка на этот репозиторий GitHub появлялась в верхней части поисковой выдачи Google. Впоследствии проект пропал из поля зрения, но на платформе оставались как минимум два других вредоносных проекта с троянами, маскирующиеся под исходный код Claude Code, у одного из которых было 793 форка и 564 звезды. В одном из случаев из архива .7Z распаковывался написанный на языке Rust вредонос-дропер, который также загружал на компьютер жертвы пару Vidar и GhostSocks.

Инцидент в очередной раз демонстрирует, что киберпреступники нередко пытаются нажиться за счёт громких продуктов, создавая их вредоносные клоны разной степени схожести. Рекомендуется соблюдать осторожность с тем, что загружается из интернета.