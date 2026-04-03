Мошенники начали маскировать вредоносы под утекшие исходники Anthropic Claude Code

На этой неделе произошла утечка исходного кода сервиса Anthropic Claude Code — компания приняла меры, чтобы защитить его, но скандалом воспользовались мошенники, и в некоторых случаях любопытным пользователям доставался не ценный продукт, а его подделка с вредоносным ПО.

Источник изображения: Kevin Horvat / unsplash.com

Наиболее ярким примером стал репозиторий на GitHub, в котором содержится вирус Vidar похищающий учётные данные, данные банковских карт и историю браузера, и троян GhostSocks, используемый для проксирования сетевого трафика. «В файле README даже утверждается, что код раскрыли через файл .MAP в пакете NPM, а затем его пересобрали в рабочий форк с „разблокированными“ корпоративными функциями и без ограничений на запросы», — отметили эксперты по вопросам кибербезопасности из отдела ThreatLabz компании Zscaler.

Ссылка на этот репозиторий GitHub появлялась в верхней части поисковой выдачи Google. Впоследствии проект пропал из поля зрения, но на платформе оставались как минимум два других вредоносных проекта с троянами, маскирующиеся под исходный код Claude Code, у одного из которых было 793 форка и 564 звезды. В одном из случаев из архива .7Z распаковывался написанный на языке Rust вредонос-дропер, который также загружал на компьютер жертвы пару Vidar и GhostSocks.

Инцидент в очередной раз демонстрирует, что киберпреступники нередко пытаются нажиться за счёт громких продуктов, создавая их вредоносные клоны разной степени схожести. Рекомендуется соблюдать осторожность с тем, что загружается из интернета.

Материалы по теме
Anthropic связала склонность Claude к шантажу и жульничеству с давлением и невыполнимыми задачами
ИИ-модель Claude обнаружила уязвимость и разработала рабочий эксплойт для FreeBSD
Хакеры подсадили троян в одну из самых скачиваемых библиотек JavaScript
Брутфорс уходит в прошлое: Cloudflare назвала ИИ и дипфейки главной проблемой года
Хакеры применили поддельные страницы CAPTCHA для распространения вирусов для Windows
Власти обязали крупнейшие российские интернет-платформы закрыть доступ пользователям с VPN к 15 апреля
Теги: anthropic, claude code, исходный код, github, вирусы
window-new
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 10 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 21 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.