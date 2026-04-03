Побледнение кончиков пальцев превратит любую поверхность в сенсорную панель для AR

Когда человек прижимает кончики пальцев к твёрдой поверхности, они бледнеют. Этот нехитрый эффект учёные решили использовать для того, чтобы превращать любые поверхности в сенсорные панели для систем дополненной реальности.

Владельцы гарнитур дополненной и смешанной реальности уже могут пользоваться виртуальными сенсорными панелями и клавиатурами, которые как будто парят в воздухе. Но для работы с такими интерфейсами часто требуются ручные контроллеры или перчатки с сенсорами; кроме того, от долгого пребывания в приподнятом состоянии руки устают, и тактильного отклика человек не получает.

Чтобы преодолеть эти проблемы, учёные Университета Тохоку (Япония) решили использовать простые камеры на гарнитурах и эффект побледнения кончиков пальцев при их прижатии к твёрдым поверхностям — и ПО, обеспечивающее работу системы дополнённой реальности, соответствующим образом реагирует на такой ввод. В итоге сенсорными панелями становятся стены, столы и перегородки; при этом не требуется специальных сенсоров, меток и дополнительных устройств, указывают учёные. Пользоваться таким интерфейсом предельно просто.

Материалы по теме
Глава Ferrari объяснил популярность сенсорных экранов в авто — они вдвое дешевле кнопок
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран
Сенсорные Apple MacBook могут получить «дырявые» экраны с Dynamic Island и динамический интерфейс
В Нидерландах создали первую в мире «солнечную» черепицу с гибкой плёнкой из перовскита и эффективностью 12,4 %
К созданию спонсируемого Биллом Гейтсом нетипичного ядерного реактора подключили ИИ — процесс пойдёт живее
Американцы создали память, способную работать при 700 °C — для Венеры, реакторов и ИИ
Теги: палец, сенсорная панель, дополненная реальность
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 10 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 21 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.