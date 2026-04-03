Побледнение кончиков пальцев превратит любую поверхность в сенсорную панель для AR

Когда человек прижимает кончики пальцев к твёрдой поверхности, они бледнеют. Этот нехитрый эффект учёные решили использовать для того, чтобы превращать любые поверхности в сенсорные панели для систем дополненной реальности.

Владельцы гарнитур дополненной и смешанной реальности уже могут пользоваться виртуальными сенсорными панелями и клавиатурами, которые как будто парят в воздухе. Но для работы с такими интерфейсами часто требуются ручные контроллеры или перчатки с сенсорами; кроме того, от долгого пребывания в приподнятом состоянии руки устают, и тактильного отклика человек не получает.

Чтобы преодолеть эти проблемы, учёные Университета Тохоку (Япония) решили использовать простые камеры на гарнитурах и эффект побледнения кончиков пальцев при их прижатии к твёрдым поверхностям — и ПО, обеспечивающее работу системы дополнённой реальности, соответствующим образом реагирует на такой ввод. В итоге сенсорными панелями становятся стены, столы и перегородки; при этом не требуется специальных сенсоров, меток и дополнительных устройств, указывают учёные. Пользоваться таким интерфейсом предельно просто.