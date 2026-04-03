США хотят полностью запретить ввоз всей продукции Huawei и ряда других китайских компаний

Федеральная комиссия по связи (FCC) США заявила, что рассматривает возможность полностью запретить ввоз в страну оборудования от нескольких китайских производителей — ведомство запретило одобрять импорт всех новых моделей этих брендов, выпущенных после 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

В 2021 году FCC добавила в список товаров, запрещённых к ввозу как представляющих угрозу национальной безопасности США, телекоммуникационное оборудование и оборудование для видеонаблюдения производства таких китайских компаний как Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision и Dahua.

Затем, в ноябре 2022 года, комиссия заявила, что не будет выдавать разрешения на ввоз или продажу новых моделей этих компаний. Но и этого ведомству оказалось недостаточно. Сегодня, 3 апреля 2026 года, FCC запросило комментарии по вопросу о том, следует ли распространить запрет не только на оборудование, выпущенное после 2022 года, но и на продукцию, которая появилась до этого момента. Дело в том, что эта продукция на законных основаниях продолжает ввозиться в США, что представляет собой лазейку, которую в FCC теперь подумывают закрыть.

Теги: сша, китай, fcc
