Китайские власти ополчились на цифровых людей

Государственная канцелярия интернет-информации КНР (Cyberspace Administration of ‌China) опубликовала проект свода правил, которые регламентируют разработку образов цифровых людей в интернете, требуют их чёткой маркировки; а также запрещают услуги, которые могут вводить детей в заблуждение или способствовать формированию у них зависимости.

Предложенные ведомством нормы потребуют чёткой маркировки «цифровой человек» для всех материалов, связанных с образом виртуальных личностей; цифровым людям будет запрещено оказывать услуги деликатного характера лицам младше 18 лет. Для создания таких образов предлагается ввести запрет на использование личной информации реальных граждан; виртуальных людей будет запрещено использовать для обхода систем проверки личности. Цифровым людям запретят распространять материалы, которые угрожают национальной безопасности, подстрекают к подрыву государственной власти, способствуют сепаратизму или подрывают национальное единство.

Поставщикам соответствующих продуктов и услуг рекомендовано не допускать появления материалов, содержащих намёки интимного характера, изображения ужаса, жестокости или подстрекательства к дискриминации по этническому или региональному признаку. Им также рекомендуется принимать необходимые меры и оказывать профессиональную помощь лицам, которые проявляют склонности к нанесению себе вреда или совершению суицида.

Новые правила направлены на устранение пробелов в управлении сектором цифровых технологий — в них устанавливаются чёткие «красные линии» для здорового развития отрасли. «Управление виртуальными цифровыми людьми перестало быть просто вопросом отраслевых норм; оно стало стратегической научной проблемой, касающейся безопасности в киберпространстве, общественных интересов и качественного развития цифровой экономики», — говорится в документе.