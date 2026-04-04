Восстание стиральных машин: программное обновление не позволило клиентам Samsung выстирать одежду

Совершенствование функциональных возможностей устройств через программные обновления стало нормой во многих сегментах рынка, но бытовая техника в этом смысле исторически оставалась в стороне. Предлагаемая Samsung за $2000 серия стиральных машин Bespoke AI Laundry Combo недавно выдала владельцам неприятный сюрприз в виде блокировки отдельных программ после обновления.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как сообщается, в результате неудачно установленного программного обновления пользователи этих стиральных машин обнаружили на вкладке «Дополнительные циклы» непривычную пустоту. Воспользоваться необходимыми циклами владельцы стиральных машин смогли только после ряда манипуляций. Кому-то пришлось переключать темы дисплея, прочие вынуждены были откатить машину к заводским настройкам два раза подряд, прежде чем получить доступ к нужным программам стирки.

Возможно, в сегменте бытовой техники контроль за надёжностью программных обновлений пока не так высок, как в автомобилестроении или сегменте смартфонов, ибо столь досадных сбоев можно было бы избежать за счёт более тщательного тестирования программных изменений. С другой стороны, существование интернет-сообществ владельцев любой техники позволяет им довольно быстро находить приемлемые решения для возникающих проблем.

Робот, который складывает бельё и моет посуду: SwitchBot представила Onero H1
Midea показала бытовую технику с ИИ и другие новинки на выставке IFA 2025
Видео: человекоподобный робот Figure 02 научился мыть посуду
Сооснователь Supermicro не признал вину в контрабанде чипов Nvidia в Китай и вышел под залог
OpenAI внезапно решила потратить более сотни миллионов долларов на покупку популярного ток-шоу
Крупная российская точка обмена трафиком повысит цены — зарубежный трафик резко вырос
Теги: samsung, samsung electronics, стиральная машина, обновление, сбой
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 22 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.