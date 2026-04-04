Восстание стиральных машин: программное обновление не позволило клиентам Samsung выстирать одежду

Совершенствование функциональных возможностей устройств через программные обновления стало нормой во многих сегментах рынка, но бытовая техника в этом смысле исторически оставалась в стороне. Предлагаемая Samsung за $2000 серия стиральных машин Bespoke AI Laundry Combo недавно выдала владельцам неприятный сюрприз в виде блокировки отдельных программ после обновления.

Как сообщается, в результате неудачно установленного программного обновления пользователи этих стиральных машин обнаружили на вкладке «Дополнительные циклы» непривычную пустоту. Воспользоваться необходимыми циклами владельцы стиральных машин смогли только после ряда манипуляций. Кому-то пришлось переключать темы дисплея, прочие вынуждены были откатить машину к заводским настройкам два раза подряд, прежде чем получить доступ к нужным программам стирки.

Возможно, в сегменте бытовой техники контроль за надёжностью программных обновлений пока не так высок, как в автомобилестроении или сегменте смартфонов, ибо столь досадных сбоев можно было бы избежать за счёт более тщательного тестирования программных изменений. С другой стороны, существование интернет-сообществ владельцев любой техники позволяет им довольно быстро находить приемлемые решения для возникающих проблем.