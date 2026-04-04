Поддержка ИИ-моделью DeepSeek V4 ускорителей Huawei вызвала рост спроса на них в Китае

Для разработчиков систем искусственного интеллекта поддержка определённых аппаратных решений на уровне привычного программного обеспечения имеет огромное значение, поскольку миграция на новую платформу требует не только финансовых затрат, но и вынуждает терять драгоценное время. Китайская DeepSeek свою модель V4 адаптировала под ускорители Huawei, в результате чего популярность последних заметно выросла.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Information. Наличие такой совместимости, по данным источника, уже позволило Alibaba, ByteDance и Tencent разместить заказы на новейшую версию ускорителей Huawei семейства Ascend в количестве нескольких сотен тысяч штук. Дебют модели DeepSeek V4 намечен на ближайшие недели. Как уточняется, этот разработчик ИИ-систем плотно сотрудничал с Huawei и конкурирующей Cambricon Technologies, чтобы адаптировать новую ИИ-модель к особенностям аппаратного обеспечения двух последних компаний.
Модель DeepSeek V4 выйдет как минимум в двух дополнительных вариантах, учитывающих особенности ускорителей китайской разработки. Ранее сообщалось, что DeepSeek не стала делиться предварительными итогам разработки своей передовой модели с американскими поставщиками чипов для ИИ, нарушив негласную отраслевую практику. Вместо этого ранний доступ к программному коду DeepSeek V4 получили китайские разработчики чипов, включая Huawei Technologies. Интерес к новой ИИ-модели DeepSeek в мировом сообществе высок, поскольку предыдущие решения этой китайской компании серьёзно перекроили расстановку сил на рынке, нарушив намечавшуюся гегемонию американских моделей с закрытым исходным кодом.
