реклама
Техподдержка NASA удалённо починила Microsoft Outlook на планшете командира лунной миссии Artemis II

Во время запуска ракеты SLS с кораблем Orion к Луне в начале миссии Artemis II командир экипажа, Рид Уайзман (Reid Wiseman), пожаловался на неработающие у него на рабочем планшете приложения Microsoft Outlook. Это не критично, но неудобно, а снискавшая определённую славу у публики компания Microsoft напросилась на лишнюю порцию критики. За дело пришлось браться техподдержке NASA, с чем она успешно справилась.

Астронавт специально не акцентировал внимание на проблеме, но в обмене репликами с ЦУП прозвучало: «У меня два Microsoft Outlook, и ни один из них не работает». После публикации в социальных сетях эта фраза привлекла внимание общественности. Руководитель миссии Artemis Джадд Фрилинг (Judd Frieling) на пресс-конференции подтвердил, что подобное обычно не только в космосе, например, на МКС, но регулярно встречается на Земле. Основная причина этого — отсутствие прямого сетевого подключения, что затрудняет стандартную работу программы.

Связь миссии Artemis II опирается на комбинацию Near Space Network и Deep Space Network — систему околоземной спутниковой связи и гигантские «тарелки» на Земле. Центр NASA комбинирует работу космических и наземных приёмников и передатчиков, что лишь отдалённо напоминает работу привычного всем интернета. Помимо компьютеров (планшета Microsoft Surface Pro у командира миссии) астронавты также используют камеры Nikon D5, GoPro и другие устройства для съёмки полёта, а также материалов для документального фильма Disney/National Geographic. К тому же, в этот раз экипажу разрешили взять с собой личные смартфоны.

Возвращаясь к возникшей проблеме с Microsoft Outlook, отметим, хватило простой удалённой команды на перезагрузку приложений, что сделала служба технической поддержки NASA. Программа возобновила работу.

сбой, microsoft, artemis 2
