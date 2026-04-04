Корабль Orion миссии Artemis II преодолел больше половины пути к Луне

На третий день полёта корабля Orion миссии Artemis II экипаж находится уже более чем на полпути к Луне. После успешного запуска двигателей корабля более суток назад миссия приобрела окончательную конфигурацию. Корабль вырвался из гравитационного колодца Земли и устремился к Луне. Весь прошедший день экипаж обживал капсулу и готовил её к будущим наблюдениям за спутником уже с относительно близкого расстояния.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

В социальной сети X представители NASA несколькими часами ранее сообщили, что космический корабль преодолел половину пути к Луне. Спутник находится прямо по курсу корабля и хорошо виден в иллюминатор носового стыковочного дока. Луна ещё визуально небольшая, но уже манит исследователей своим светом.

Весь вчерашний день члены экипажа корабля — астронавты NASA Виктор Гловер, Джереми Хансен (CSA) и Рид Уайзман — провели ряд работ внутри «Ориона», включая тренировки, отработку медицинских процедур и проверку системы аварийной связи в условиях глубокого космоса. Эти мероприятия были направлены на поддержание физической формы экипажа, отработку навыков и обеспечение безопасности полёта.

Сейчас экипаж спит. Подъём состоится в 18:35 по московскому времени. Для экипажа начнутся четвёртые рабочие сутки миссии. К Луне корабль приблизится в понедельник 6 апреля. Работы по научному наблюдению за поверхностью спутника начнутся в этот день ориентировочно в 21:30 по московскому времени.

Теги: artemis 2, пилотирумый корабль, луна, nasa
artemis 2, пилотирумый корабль, луна, nasa
