Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Nvidia показала нейронное сжатие текстур...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз

Nvidia показала на мероприятии GTC 2026 не только, возможно, чрезмерно радикальную технологию масштабирования с использованием искусственного интеллекта DLSS 5, но и в целом обсудила практическое применение решений в области нейронного рендеринга. Эти решения не меняют конвейеры отрисовки и могут применяться в играх.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

DLSS 5 является лишь одной из группы технологий нейронного рендеринга — в её случае машинное обучение применяется только к конечному результату отрисовки. Nvidia также рассказала об интеграции малых нейросетей в сам конвейер рендеринга для декодирования текстур, оценки материалов и как результат сокращения объёмов потребления видеопамяти. По сути, это небольшие нейронные движки, предназначенные для выполнения конкретных задач, а не один финальный фильтр.

При отрисовке демонстрационной сцены Tuscan Wheels нейронное сжатие текстур (NTC) позволило сократить объём потребляемой видеопамяти с 6,5 Гбайт при традиционном сжатии текстур (BCN) до 970 Мбайт. Качество изображения не пострадало: NTC позволило сохранить даже больше деталей, чем привычный алгоритм блочного сжатия. На практике это означает уменьшение размеров установочных файлов, патчей — и увеличение ресурсов видеопамяти на том же графическом процессоре.

Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

Ещё одно интересное направление получило название Neural Materials. Вместо того, чтобы хранить большой объём данных о текстурах и выполнять более сложные вычисления функции отражения (BRDF), инженеры Nvidia предложили сжимать данные о материалах и декодировать их с помощью небольшой нейросети. В ходе демонстрации конфигурацию материалов с 19 каналами удалось сократить до 8, а процесс отрисовки сцены в разрешении 1080p ускорился на величину от 1,4 до 7,7 раза. И это не радикальные изменения в рендеринге, которым напугала общественность технология DLSS 5, а просто более эффективный способ хранения и обработки тех же данных о материалах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia, ии, сжатие, текстура
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
