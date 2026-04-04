В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные

В OpenAI провели ряд кадровых изменений, сообщил Bloomberg со ссылкой на служебную записку компании. Это совпало с поворотным моментом в деятельности компании, готовящейся к первичному публичному размещению акций и стремящейся увеличить выручку, внедряя рекламу в ChatGPT, с целью повышения интереса потенциальных акционеров.

Представитель OpenAI подтвердил ресурсу TechCrunch факт кадровых изменений. В служебной записке генерального директора по разработке искусственного интеллекта Фиджи Симо (Fidji Simo) сообщается, что Брэд Лайткэп (Brad Lightcap), операционный директор OpenAI, назначен руководителем «специальных проектов», которые будут включать «сложные сделки и инвестиции в масштабах всей компании». Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору Сэму Альтману (Sam Altman) и курировать продажу программных продуктов обеспечения предприятиям через совместное предприятие с участием частных инвестиционных компаний. Часть его обязанностей возьмёт на себя Дениз Дрессер (Denise Dresser), недавно назначенная директором по доходам OpenAI.

Директор по маркетингу Кейт Рауч (Kate Rouch) покидает свой пост, чтобы сосредоточиться на восстановлении после тяжёлого заболевания и после выздоровления вернётся к работе в OpenAI, но в «другой, более узкоспециализированной роли, когда позволит её здоровье». В связи с этим компания подыскивает кандидата на руководителя маркетинговой службы.

Фиджи Симо также сообщила, что возьмёт медицинский отпуск на несколько недель для прохождения нового лечения от продолжающегося нейроиммунного заболевания и планирует вернуться на свою должность. «Время выбрано крайне неудачно, потому что у нас впереди захватывающий план действий, который команда успешно реализует, и я не хочу пропустить ни минуты», — отметила она в служебной записке.

«У нас сильная команда руководителей, сосредоточенная на наших главных приоритетах: продвижении передовых исследований, расширении нашей глобальной пользовательской базы, насчитывающей почти 1 млрд пользователей, и обеспечении работы корпоративных сценариев использования», — указала OpenAI в заявлении для СМИ. — Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы продолжать работу с сохранением преемственности и динамики».