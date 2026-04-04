В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные

В OpenAI провели ряд кадровых изменений, сообщил Bloomberg со ссылкой на служебную записку компании. Это совпало с поворотным моментом в деятельности компании, готовящейся к первичному публичному размещению акций и стремящейся увеличить выручку, внедряя рекламу в ChatGPT, с целью повышения интереса потенциальных акционеров.

Источник изображения: Levart_Photographer/unsplash.com

Представитель OpenAI подтвердил ресурсу TechCrunch факт кадровых изменений. В служебной записке генерального директора по разработке искусственного интеллекта Фиджи Симо (Fidji Simo) сообщается, что Брэд Лайткэп (Brad Lightcap), операционный директор OpenAI, назначен руководителем «специальных проектов», которые будут включать «сложные сделки и инвестиции в масштабах всей компании». Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору Сэму Альтману (Sam Altman) и курировать продажу программных продуктов обеспечения предприятиям через совместное предприятие с участием частных инвестиционных компаний. Часть его обязанностей возьмёт на себя Дениз Дрессер (Denise Dresser), недавно назначенная директором по доходам OpenAI.

Директор по маркетингу Кейт Рауч (Kate Rouch) покидает свой пост, чтобы сосредоточиться на восстановлении после тяжёлого заболевания и после выздоровления вернётся к работе в OpenAI, но в «другой, более узкоспециализированной роли, когда позволит её здоровье». В связи с этим компания подыскивает кандидата на руководителя маркетинговой службы.

Фиджи Симо также сообщила, что возьмёт медицинский отпуск на несколько недель для прохождения нового лечения от продолжающегося нейроиммунного заболевания и планирует вернуться на свою должность. «Время выбрано крайне неудачно, потому что у нас впереди захватывающий план действий, который команда успешно реализует, и я не хочу пропустить ни минуты», — отметила она в служебной записке.

«У нас сильная команда руководителей, сосредоточенная на наших главных приоритетах: продвижении передовых исследований, расширении нашей глобальной пользовательской базы, насчитывающей почти 1 млрд пользователей, и обеспечении работы корпоративных сценариев использования», — указала OpenAI в заявлении для СМИ. — Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы продолжать работу с сохранением преемственности и динамики».

Источник:

Материалы по теме
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии
OpenAI внезапно решила потратить более сотни миллионов долларов на покупку популярного ток-шоу
По итогам нового раунда финансирования капитализация OpenAI выросла до $852 млрд
Стала известна причина закрытия ИИ-генератора видео OpenAI Sora и она весьма прозаична
Anthropic ввела дополнительную плату за подключение OpenClaw к Claude
На Perplexity подали в суд за тайную передачу личных данных и переписок пользователей рекламщикам
Теги: openai, ии, кадры
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 7 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 34 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ 5 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.