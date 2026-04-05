Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии

В США под угрозой срыва оказались планы по масштабному расширению инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Почти половина проектов дата-центров, запуск которых намечался на 2026 год, столкнётся с задержками или будет полностью отменена, сообщает TechSpot. Одной из главных причин называется серьёзный дефицит электроэнергии, в результате чего американские компании не успевают возводить объекты заявленными темпами и сроки завершения многих текущих проектов остаются неясными.

По оценкам аналитической компании Sightline Climate, от 30 до 50 % запланированных на этот год к вводу в США ИИ-дата-центров не будут реализованы в срок. Из 140 текущих проектов общей мощностью не менее 16 ГВт до конца 2026 года в стадии активного возведения находятся лишь около 5 ГВт. При этом стандартный цикл постройки одного такого объекта занимает от 12 до 18 месяцев. Ещё 16 ГВт мощностей пока остаются лишь на этапе анонсов без каких-либо признаков реального прогресса на строительных площадках.

Ключевым препятствием для развития дата-центров остаётся недостаточная нагрузочная способность энергосетей. Даже местные жители в районах предполагаемого строительства уже сталкиваются с повышением счетов за электричество, что вызывает у них определённые опасения, в том числе касающиеся экологии, согласно данным опроса исследовательского центра Pew Research. Чтобы решить эту проблему, многие из запланированных объектов будут использовать сочетание источников энергии, включая атомную и возобновляемую.

Параллельно с энергетикой дефицит затрагивает производственные цепочки по всему миру: спрос со стороны ИИ-сектора на память и процессоры привёл к удорожанию потребительской электроники, которая зависит от этих компонентов. Одновременно нехватка таких базовых компонентов, как трансформаторы и аккумуляторы, также выступает критическим барьером для завершения строительства.

При этом попытки администрации Дональда Трампа (Donald Trump) вернуть производство на территорию США с помощью пошлин пока не увенчались успехом. Внутренних промышленных мощностей страны по-прежнему недостаточно для удовлетворения растущих потребностей технологического сектора. В результате, американские ИИ-компании вынуждены и дальше полагаться на импорт китайских комплектующих, чтобы компенсировать существующий дефицит.