В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности

Цена и способность массово выпускать тяговые аккумуляторы во многом определяют распространение тех или иных их видов на рынке, но уже не первое десятилетие доминировать в этой сфере продолжают литийионные ячейки. Представители китайской HiNa Battery Technology уверены, что в ближайшие пару лет натриевые аккумуляторы поравняются в цене с литиевыми, и прочие факторы начнут способствовать их более активному распространению.

Как считает этот представитель отрасли, пока натриевые аккумуляторы до двух раз дороже литиевых, но первые стремительно дешевеют, а вторые демонстрирую склонность к подорожанию. Если такие тенденции сохранятся, то уже в 2027 году будет достигнут паритет стоимости, а в 2028 году использовать натриевые батареи станет даже выгоднее литийионных. После 2028 года, по мнению руководства HiNa Battery, стоимость натриевых батарей опустится до $0,044 за Вт·ч ёмкости, а плотность хранения заряда превысит 180 Вт·ч/кг. При этом объёмы производства выйдут на масштаб в несколько сотен ГВт·ч, и в совокупности всё это обеспечит прогресс в популярности данного типа батарей. По крайней мере, в сегменте систем стационарного хранения электроэнергии и грузового транспорта эти аккумуляторы начнут применяться всё чаще.

HiNa отмечает, что уже сейчас её натриевые аккумуляторы при испытаниях на грузовом транспорте показывают снижение удельных энергозатрат на 15 % в соотношении на 1 км пути, а в сочетании со способностью переносить более глубокий разряд они обеспечивают увеличение запаса хода на 20 %. Кроме того, такие батареи способны сохранять высокую эффективность в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия, и даже при 20 градусах мороза они сохраняют более 90 % своей изначальной ёмкости. Для использования на коммерческом транспорте важно и то, что батареи данного типа способны без проблем выдерживать свыше 8000 циклов скоростной зарядки. BYD разработала аналогичные аккумуляторы, рассчитанные на 10 000 циклов зарядки. В ближайшие два года могут сложиться благоприятные условия для массового использования натриевых аккумуляторов в отдельных сегментах рынка.