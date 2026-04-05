реклама
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену

Netflix открыл доступ к модели VOID для редактирования видео с помощью ИИ, которая удаляет из кадра объекты и следы их взаимодействия с окружающей средой, а затем достраивает сцену так, чтобы оставшиеся элементы вели себя правдоподобно без удалённого объекта. ИИ-модель уже доступна для установки на Hugging Face и, по данным разработчиков, в опросе 25 участников получила 64,8 % предпочтений против 18,4 % у её ближайшего конкурента Runway.

VOID (Video Object and Interaction Deletion) рассчитана на сцены, где после удаления объекта нужно изменить поведение всего остального кадра. Вместо пересъёмки или полной переработки эпизода с помощью компьютерной графики ИИ-модель позволяет преобразовать уже снятый материал в новую версию сцены. В описании технологии этот подход сводится к простой задаче: убрать из видеозаписи причину события и одновременно пересчитать его последствия.

Netflix относит разработку к ИИ-моделям, работающим одновременно с изображением и текстом. Система не только стирает объект из сцены, но и восстанавливает недостающие части видеоряда так, чтобы оставшиеся элементы выглядели словно удалённого объекта не было. Один из примеров — лобовое столкновение двух машин, которое ИИ превращает в сцену с одной машиной на дороге, убирая второе транспортное средство и перестраивая траекторию первого. При наличии обломков, дыма и пламени они тоже удаляются.

Второй пример — человек прыгает в бассейн, а система после удаления фигуры перестраивает сцену так, что вода выглядит спокойной и ни в бассейне, ни рядом с ним не остаётся следов всплеска.

Авторы ИИ-модели в предварительной научной статье называют VOID системой удаления объектов из видео для физически правдоподобного восстановления изображения в сложных сценах. Netflix сравнила модель VOID с Runway, Generative Omnimatte, DiffuEraser, ROSE, MiniMax-Remover и ProPainter. В опросе 25 человек на нескольких сценах VOID выбрали в 64,8 % случаев, Runway — в 18,4 %. Разработчики также утверждают, что проверили ИИ-модель на искусственно созданных и реальных данных и показали её преимущество над базовыми системами восстановления видео и моделями, меняющими видеоряд по текстовому указанию.

Материалы по теме
Суд обязал Netflix вернуть деньги за необоснованное повышение стоимости подписок, но только в одной стране
Google обновила видеоредактор Vids новейшими ИИ-моделями Veo и Lyria, а также добавила управляемые ИИ-аватары
ИИ-видеоредактор Adobe Firefly научился выполнять черновой монтаж роликов из исходников
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GeForge, и защиты от неё, кажется, нет
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные
Теги: netflix, редактирование видео, ии, искусственный интеллект, видео
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 18 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Дуров пообещал усложнить обнаружение и блокировку трафика Telegram 04-04 11:53
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 58 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 5 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 17 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 18 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 23 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II 24 ч.