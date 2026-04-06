Meta✴ без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ

Подразделение Meta Superintelligence Labs формирует собственную команду разработчиков аппаратных продуктов, во главе которой встанет опытный инженер. Это указывает на то, что гигант соцсетей всё дальше продвигается на пути создания устройств на базе искусственного интеллекта.

Источник изображения: africa.businessinsider.com

Meta уже известна своими смарт-очками и гарнитурами виртуальной реальности, которые были созданы подразделением Reality Labs. Новые данные указывают на то, что некоторые перестановки происходят в Meta Superintelligence Labs — ИИ-подразделении компании, которое было организовано в прошлом году. Это указывает на то, что Meta рассматривает возможность создания новых типов устройств на базе искусственного интеллекта.

По данным источника, в рамках этой инициативы некоторые инженеры Reality Labs перешли в Superintelligence Labs для создания прототипов устройств, работающих на базе программного обеспечения компании. Источник отметил, что оба подразделения тесно сотрудничают в рамках этой инициативы. Согласно имеющимся данным, руководить разработкой аппаратных продуктов в Superintelligence Labs будет Руй Сю (Rui Xu), ранее возглавлявший разработку оборудования в ИИ-стартапе Dreamer, сотрудников которого в прошлом месяце наняла Meta.

До Dreamer Сю занимал должность операционного директора в K-Sale — стартапе, который работал в сфере робототехники и закрылся в прошлом году. Нэт Фридман (Nat Friedman), возглавляющий в Superintelligence Labs отдел продуктов и прикладных исследований, инвестировал в K-Sale через созданную им же программу AI Grant.

Данные в профиле Сю на площадке LinkedIn указывают на то, что он работал над умными устройствами в ByteDance (владелец TikTok), где возглавлял отдел, выпустивший миллионы устройств в Китае. Он также успел поработать в Xiaomi, Lenovo и Tencent. Официальные представители Meta отказались от комментариев по данному вопросу.

Теги: me, искусственный интеллект, разработка
