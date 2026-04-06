Обсерватория им. Веры Рубин обнаружила 11000 астероидов и расширила каталог малых тел Солнечной системы

Обсерватория им. Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory) в первых сериях наблюдений обнаружила более 11000 ранее неизвестных астероидов и уточнила орбиты ещё десятков тысяч малых тел. Результат показал, что уже на раннем этапе работы обсерватория способна за несколько дней выявлять тысячи движущихся объектов и заметно ускорять пополнение каталога тел Солнечной системы, включая околоземные объекты, значимые для планетарной защиты.

Ключевая часть новых находок относится к астероидам главного пояса между Марсом и Юпитером. Одновременно обсерватория выявила 33 ранее неизвестных околоземных объекта — астероиды и кометы, орбиты которых проходят близко к Солнцу. Ни один из этих объектов угрозы Земле не представляет. Ещё около 380 новых объектов относятся к транснептуновым объектам, то есть к ледяным малым телам за орбитой Нептуна.

Наблюдательные возможности обсерватории определяет его основная программа Legacy Survey of Space and Time. В её рамках обсерватория будет в течение 10 лет вести регулярную съёмку южного неба. Телескоп с зеркалом диаметром 8,4 метра и крупнейшей цифровой камерой, созданной для астрономических наблюдений, позволяет повторно снимать всё южное небо раз в несколько ночей. Такой режим особенно важен для поиска тусклых и быстро перемещающихся малых тел и для уточнения их орбит.

Практическая ценность результата связана с поиском и сопровождением околоземных объектов диаметром более 140 метров, способных представлять риск для нашей планеты. Многие крупные тела уже обнаружены, однако значительная часть более мелких, но всё ещё потенциально опасных астероидов остаётся неизвестной. По оценкам астрономов, после выхода обсерватории на полную мощность доля выявленных крупных околоземных объектов вырастет с нынешних 40 до 70 %. Регулярные повторные наблюдения позволят раньше обнаруживать такие тела, точнее определять их орбиты и тем самым усилят возможности планетарной защиты и заблаговременного предупреждения об опасности.

Ведущий специалист программы исследований Солнечной системы Марио Юрич (Mario Juric) заявил, что задачи, на решение которых прежде уходили годы или десятилетия, обсерватория сможет решать за месяцы. Кевин Нейпир (Kevin Napier), участвовавший в разработке алгоритмов поиска далёких объектов, связал новые данные с изучением ранней динамики планет и с проверкой гипотезы о существовании ещё не открытой крупной девятой планеты. Ари Хайнце (Ari Heinze), участвовавший в создании программного обеспечения для обработки наблюдений, отметил, что даже данные пусконаладочного этапа обсерватории уже позволили открыть 11000 астероидов и уточнить орбиты ещё десятков тысяч объектов.